Els consellers i directius de les entitats financeres (bancs, asseguradores, firmes d’inversió i prestadors de consum, entre d’altres empreses) que incompleixin les resolucions vinculants de la nova Autoritat Administrativa Independent de Defensa del Client Financer podran ser sancionats amb fins a 250.000 euros (infraccions lleus) o fins a un milió d’euros (infraccions greus). Aquests últims, a més, poden rebre una «amonestació pública» amb la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de la seva identitat, la naturalesa de la infracció i la sanció imposada. Aquesta és una de les principals novetats que el Govern ha introduït al seu avantprojecte per crear la nova institució. Al text que el Consell de Ministres va analitzar a l’abril ja estava prevista la responsabilitat individual dels executius de les entitats, però no s’havia fixat un règim sancionador específic.

Després de rebre desenes d’al·legacions, el Ministeri d’Economia l’ha creat, i alhora ha rebaixat la quantia de les sancions que poden patir les entitats en si mateixes «per tal de proporcionar-les». El Govern entén que la seva quantia ha de ser inferior a les que imposen els organismes supervisors, ja que aquests penalitzen infraccions amb impacte en el conjunt de la clientela financera i en el mercat, no en clients concrets. Les sancions greus, en conseqüència, s’han rebaixat d’un màxim del 5% al 2% de la xifra de negoci, amb un nou límit de dos milions d’euros, mentre que les sancions lleus es mantenen en l’1%, però amb un límit màxim de 500.000 euros.

Compliment tardà o defectuós

Les infraccions seran considerades greus o lleus en funció del nombre d’afectats, la reiteració de la conducta o els efectes sobre la confiança de la clientela i l’estabilitat del sistema financer. També es pot considerar com una falta lleu el compliment tardà o defectuós de les resolucions vinculants de l’Autoritat. El departament de Nadia Calviño, així mateix, ha deixat de considerar com a infracció que les entitats no conservin i aportin a la nova institució la documentació precontractual i contractual relacionada amb el servei financer sobre el qual es reclama, ja que això pot ser objecte de sanció pels supervisors (Banc d’Espanya, CNMV i Direcció General d’Assegurances).

Segons la Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu que acompanya l’avantprojecte, a més, el Govern estima que ja hi ha prou «efecte desincentivador» per a les entitats pel fet que no aportar aquesta documentació anirà clarament en contra seu i en favor del client a ulls de l’Autoritat. Un altre dels canvis de pes és que els dictàmens de la nova institució sobre l’incompliment de les bones pràctiques i usos financers no seran vinculants. Es tracta de recomanacions sobre pràctiques i procediments que fan els supervisors a les entitats respecte la seva relació amb els clients (a partir d’ara en realitzaran un compendi anual), però no estan incloses en cap norma i per tant no són d’obligat compliment per a aquestes entitats. D’aquí que les decisions de l’Autoritat no siguin vinculants per a les empreses, per aclarir qualsevol possible dubte sobre la seva constitucionalitat.

En qualsevol cas, i malgrat la confusió que pugui provocar el nom, Codis de Bones Pràctiques com l’hipotecari de 2012 i el de reestructuració de crèdits empresarials avalats per l’ICO de 2021 sí que obliguen a complir-los a les entitats adherides.