L’assegurança paga 96,6 milions per danys a la fruita dolça a Catalunya

L’assegurança agrària abonarà 96,6 milions per danys a la fruita dolça aquesta campanya a Catalunya. Principalment són cultius de fruita de pinyol i de llavor afectats per les gelades de l’abril però també pels reiterats temporals acompanyats de pedra que durant tot l’estiu han anat afectant la comunitat autònoma. D’aquest total de milions, la majoria corresponen a les comarques de Ponent amb una estimació de 93,4 milions. En els 42 anys d’història de la companyia estatal d’assegurances del camp, Agroseguro, mai s’havia pagat una xifra tant elevada d’indemnitzacions, que al conjunt de l’Estat superen els 245 milions. D’aquest total, la companyia ja ha pagat 165 milions als pagesos afectats i la resta de pagaments es faran en les properes setmanes.

La gelada que hi va haver la primera setmana d’abril amb temperatures de fins a 6 graus negatius durant hores en moltes finques on ja hi havia hagut la floració va causar danys històrics a la producció de la vall de l’Ebre.

L’estimació d’indemnitzacions supera els 245 milions i no variarà gaire, ja que la campanya està pràcticament tancada. Agroseguro ja ha pagat 165 milions d’aquesta xifra i durant les properes setmanes acabarà de pagar la resta. No s’havia arribat mai a aquesta quantitat de diners. Fins ara, la campanya rècord va ser la de 2017, quan es van superar els 229 milions d’indemnització a cultius herbacis en un any marcat per l’extrema sequera.

En el cas de la campanya d’enguany, marcada per la gelada, Agroseguro creu que confirma la tendència que els fenòmens climàtics extrems afecten la península ibèrics des de l’any 2017, amb una combinació de llargues sequeres, temperatures altes amb cops de calor, tempestes violentes amb pluja i pedra, ventades o gelades. Fins i tot, es dona el cas que hi ha fenòmens meteorològics que són una combinació de diversos d’aquests episodis.