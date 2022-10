Les hipoteques sobre habitatges, en la seva xifra màxima dels darrers 12 anys

La xifra d’hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar un 2,3% el juliol passat respecte el mateix mes del 2021, fins a sumar 35.918 préstecs, la xifra més gran en un mes de juliol des del 2010, quan es van signar més de 55.000 hipoteques, segons les dades difoses per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Tot i que el total d’hipoteques va marcar al juliol una xifra rècord en 12 anys, el seu ritme de creixement interanual s’ha anat moderant en els últims mesos. De fet, la pujada del juliol (+2,3%) és gairebé deu punts inferior a l’experimentada al juny i la menys pronunciada des del febrer del 2021. Tot i això, amb el repunt del juliol, la firma d’hipoteques sobre habitatges encadena 17 mesos d’ascensos interanuals consecutius. L’import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar un 8,1% interanual en el setè mes de l’any fins a 146.445 euros, mentre que el capital prestat va créixer un 10,6%, fins a 5.260 milions d’euros.

Per comunitats autònomes, les que van registrar un nombre més gran d’hipoteques constituïdes sobre habitatges el juliol del 2022 van ser Catalunya (7.102), Andalusia (6.846) i Madrid (5.558). Així mateix, les regions on es va prestar més capital per a la constitució d’hipoteques sobre habitatges van ser Madrid (1.223,7 milions d’euros), Catalunya (1.186,9) i Andalusia (861,1).

A onze comunitats es van signar al juliol més hipoteques sobre habitatges que el mateix mes del 2021 i sis van registrar descensos interanuals: Madrid (-16,2%), Canàries (-13%), La Rioja (-12,8%), Navarra (-6,6%), el País Basc (-5,3%) i Extremadura (-5,2%).

Els augments més grans, per contra, es van donar a Catalunya (+21%), Balears (+19,8%) i Castella-la Manxa (+10,4%), les úniques amb ascensos interanuals de dos dígits.