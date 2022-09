La Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Girona va acollir dijous al vespre la segona trobada de l’Ecosistema d’Startups de Girona, un projecte per aconseguir eines i recursos per tal que aquestes noves empreses puguin establir-se al territori gironí. La iniciativa, que va encetar-se al juny en una primera trobada per definir els propers moviments, rep el nom «Girona Next». Neix com un moviment «independent i transversal» per crear comunitat, connectar i vertebrar l’ecosistema emprenedor i tecnològic a Girona. En aquest sentit, escolta les startups del territori per conèixer què fa falta a nivell gironí i crear comissions per posar-hi solució. En aquest segon acte es va posar sobre la taula com podien finançar-se les empreses emergents, tenint en compte que comencen des de zero i calen recursos econòmics per aixecar els projectes. També es va debatre sobre la falta d’espais on construir-es (ja que moltes sorgeixen de vivers d’empreses) i sobre les acceleradores d’startups.

El projecte, sense ànim de lucre, escolta la veu d’aquelles empreses constituïdes que han nascut en els deu darrers anys, tenen almenys una persona treballant al 100% i que tinguin un model de negoci escalable. És a dir, que en el futur pugui esdevenir una gran companyia. Per fer-ho, però, cal aplicar tecnologia, malgrat que no fa falta que l’startup sigui estrictament de tecnologia. «A escala barcelonina, hi ha centenars d’opcions per desenvolupar aquestes noves empreses, però a Girona falten molts recursos. Girona Next arriba precisament per posar solució a això», explica Quim Gudayol, un dels impulsors del projecte. Deixa clar, però, que no hi ha organitzadors, «no hi ha ningú al darrere: cap empresa ni entitat, hi som tots». El projecte va començar a agafar forma el juny a partir de quatre comissions: esdeveniments, DAFO, màping i comunicació. Amb això, han pogut començar a estudiar l’estat actual de la cinquantena d’startups que hi ha actualment al territori gironí i d’aquesta manera traçar el camí a seguir. En la reunió d’ahir, més enllà de detallar les mancances, també es va parlar de la necessitat de trobar talent (treballadors qualificats), així com de proposar la creació d’una assignatura transversal i obligatòria a la universitat. «Es tracta d’afirmar què és un entreprenedor o una startup, temes que faran falta el dia de demà», explica Gudayol. Dijous van assistir-hi 90 persones provinents d’empreses que treballen amb startups, inversors, entitats i també mentors i representats universitaris. Una vintena d’elles provenien d’startups gironines. El pròxim 27 d’octubre celebraran la tercera trobada.