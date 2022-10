Aquesta setmana ha pogut marcar el curs de l’esdevenir de la seguretat de subministrament a Europa aquest hivern. Així ho va manifestar ahir Antonio Llardén, president d’Enagás, l’operador del sistema gasista espanyol, durant la seva intervenció al Fòrum La Toja, en destacar la seva gran preocupació després de les fuites detectades als gasoductes Nord Stream 1 i Nord Stream 2, que uneixen Rússia i Alemanya. «Em preocupa més la seguretat [de subministrament] a Europa aquest hivern que el que ve pel que està passant al Nord Stream. Si estiguéssim aquí fa una setmana probablement jo seria més optimista», va assenyalar el president d’Enagás.

«Vaig parlar amb el conseller delegat, Arturo [Gonzalo Aizpiri], i amb el director general d’operacions Claudio [Rodríguez] i cap de nosaltres teníem constància d’un gasoducte d’alta pressió submarí en què hagi passat el que ha passat [amb el Nord Stream]. No sé qui ho ha fet, però s’han creuat diverses línies vermelles», va advertir Llardén, que no té clar que el problema es pugui arreglar. «Està a 100 metres de profunditat i s’ha de deixar passar tot el gas que hi ha dins que són molts quilòmetres perquè no hi ha vàlvules submarines. (...) Potser es trigarà un any o dos, si és que es pot arreglar».

Llardén va descartar problemes de subministrament a Espanya per l’elevada diversitat de proveïdors (14) i les sis plantes de regasificació de les quals disposa. I va descriure Espanya com a part de la solució perquè podria «rebre més gas natural liquat (GNL), emmagatzemar-lo i transportar-lo per tub o omplir un altre vaixell més petit i enviar-lo al nord d’Europa, com ja es fa amb Itàlia», a través de Barcelona i Cartagena. «És evident que són necessàries connexions perquè la península no pot estar aïllada, primer per interès nostre i després per solidaritat. I si cal prescindir del gas rus és necessari el MidCat», va explicar.