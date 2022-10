En un termini de només dues setmanes, quan el més habitual són mesos, els ministres d’Energia de la Unió Europea van aconseguir tancar ahir un acord polític sobre una nova bateria de mesures d’emergència que permetrà intervenir el mercat elèctric europeu per rebaixar la factura de la llum de milions de llars i empreses. El pla, tal com va proposar en el seu dia la Comissió Europea, contempla una reducció obligatòria del consum d’electricitat del 5% a les hores punta més una reducció recomanada global del 10%, un límit als ingressos extraordinaris de les tecnologies inframarginals de baix cost com les renovables i una contribució temporal i solidària de les petrolieres i empreses gasistes.

El reglament acomoda les postures dels Vint-i-set i els garanteix flexibilitat de manera que puguin seguir aplicant les mesures equivalents si ja en tenen a nivell nacional. Això significa que el Govern de Pedro Sánchez podrà continuar aplicant la minoració dels beneficis de les tecnologies inframarginals, engegada el setembre de l’any passat, així com el nou impost de l’1,2% a les empreses energètiques.

«Vivim temps excepcionals. L’acord suposarà un alleugeriment per als ciutadans i les empreses europees. Els estats membres aplanaran la corba de la demanda d’electricitat durant les hores punta, cosa que tindrà un efecte positiu directe en els preus» i «redistribuiran els beneficis excedents del sector energètic entre els qui tenen dificultats per pagar les factures», va celebrar el ministre txec d’Energia i president de torn del Consell, Jozef Síkela, disposat a continuar convocant tantes reunions extraordinàries com calguin per completar el puzle de mesures energètiques.

Estalvi i ingressos addicionals

L’acord estableix un objectiu de reducció global voluntari del 10% del consum brut d’electricitat i un 5% obligatori a les hores punta del dia, les més cares, fins a finals de març del 2023. Els estats membres tindran llibertat absoluta per identificar les seves hores punta, així com les mesures adequades per reduir el consum.

A més, permet limitar els beneficis extraordinaris a 180 euros/MWh per als generadors d’electricitat, inclosos els intermediaris, que utilitzen les anomenades tecnologies inframarginals per produir electricitat (renovables o nuclear). Els Vint-i-set entenen que aquests operadors han obtingut guanys financers inesperats en els últims mesos, sense que els costos operatius hagin augmentat, pel paper del carbó i el gas com a fonts marginals que fixen els preus i que actualment inflen el preu final de l’electricitat. L’acord permetrà a Espanya continuar aplicant el límit de 67 euros MWh que ha implementat des de l’any passat.

El tercer pilar introdueix una «contribució de solidaritat temporal obligatòria» sobre els beneficis de les empreses de petroli cru, gas natural, carbó i refineries. Aquest impost, del 33% dels beneficis extraordinaris, es calcularà sobre els beneficis imposables, determinats segons les normes fiscals nacionals a l’exercici fiscal que comença el 2022 i/o el 2023, que siguin superiors a un augment del 20% de la mitjana dels beneficis imposables anuals des del 2018. Tot i que no és exactament igual que el gravamen espanyol, el reglament garanteix que els estats membres podran mantenir les seves mesures nacionals si són equivalents. Aquests ingressos addicionals es faran servir per alleujar la factura de llars i empreses i mitigar els efectes dels alts preus de l’electricitat al detall.

La nova norma, que entrarà en vigor quan conclogui la tramitació i sigui publicada al Diari Oficial, també permetrà als governs fixar temporalment un preu per al subministrament d’electricitat a les pimes i, de manera excepcional i temporal, un preu per al subministrament d’electricitat que estigui per sota del cost.

A voltes amb el gas

En allò que no hi ha avenços és en les possibles mesures per intervenir el preu del gas, un debat que ha estat molt més divisiu. Moltes delegacions, com ara Espanya, han expressat a més la seva «decepció» per la tardança de Brussel·les a presentar propostes legislatives en aquest terreny i la Comissió s’ha compromès a trepitjar l’accelerador. «La Comissió desenvoluparà idees abans del Consell Europeu de la setmana que ve (l’informal de Praga). Aquest treball formaria en última instància la base d’una proposta legislativa que presentaríem ràpidament», va anunciar la comissària d’Energia, Kadri Simson, però sense donar dates.

«Cal fer-ho de manera urgent. No n’hi ha prou amb el que tenim a sobre de la taula», va insistir al final de la reunió la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, per a qui les primeres pistes de Brussel·les, que contemplen un límit al gas rus, negociar amb proveïdors millors condicions o la revisió de l’índex TTF, es queden curtes.