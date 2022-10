Foment del Treball ha constituït aquest dilluns la comissió que aspira a reactivar el projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat i que vol presentar el 2023 una nova proposta capaç d’aconseguir el consens de les administracions públiques. Presidida per Lluís Moreno –president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC)–, la comissió se centrarà a fer realitat el gran pacte que va ser impossible ara fa un any per diferències entre els partits polítics i els dubtes per l’impacte ambiental del projecte.

En la primera reunió, s’ha aprovat el calendari de treball dels nou mesos que es preveu que duri la comissió, fins al juny que ve, quan s’espera haver aconseguit el consens. Compareixences tècniques Durant aquest temps hi haurà compareixences de tècnics en aeronàutica i transport, experts en medi ambient i sostenibilitat, i representants dels ajuntaments afectats, la Diputació de Barcelona, el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol, entre els quals d’Aena i els ministeris de Transports Mobilitat i Agenda Urbana, Transició Ecològica i Repte Demogràfic i Indústria. Foment torna a la càrrega per recuperar l’ampliació de l’aeroport del Prat A més, es convidarà a participar en els debats les principals companyies aèries internacionals i que operen a l’aeroport de Barcelona, així com centres docents, universitats públiques i privades i la Fira de Barcelona. Explorar possibilitats Entre d’altres, formen part de la comissió: Mar Alarcón (Social Car), Santiago Ballesté (AEBALL), Cristian Bardají (RACC), Mònica Roca (Cambra de Barcelona), Jordi Clos (Gremi d’Hotels de Barcelona), Salvador Fernández (Ciment Català), Enric Lacalle (Automobile Barcelona) i Jordi Martí (ACAVe). Aquests són els membres de la comissió per a l’ampliació de l’aeroport de Foment del Treball També es troben en aquest òrgan, que compta amb 24 membres, Pedro Nueno (IESE), Xavier Panés (CECOT), Josep Piqué (exministre i consultor), Baldiri Ros (Institut Agrícola Català Sant Isidre), Jaume Roura (Unió Patronal Metal·lúrgica), Miguel Vicente (Tech Barcelona) i el president de Foment, Josep Sánchez Llibre. Aquest grup de treball explorarà totes les possibilitats sobre la taula per fer realitat l’ampliació de l’aeroport. Inversió de 1.700 milions Aena, el gestor aeroportuari controlat en un 51% per l’Estat, va proposar fa una mica més d’un any invertir 1.700 milions d’euros i ampliar l’aeròdrom allargant la tercera pista, la més pròxima al mar, a 500 metres. La proposta va obtenir el suport del món econòmic però no el consens polític necessari, principalment per l’impacte mediambiental que hauria tingut al delta del Llobregat, un espai vigilat per la Comissió Europea (CE) al formar part de la xarxa Natura 2000.