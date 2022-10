Fruit Attraction és negoci, innovació, coneixement i diversitat. L'esdeveniment més gran del sector hortofructícola celebra entre el 4 i el 6 d'octubre la seva 14a edició batent tots els rècords i superant les xifres prepandèmiques del 2019, fins ara el millor any de la seva trajectòria.

La Fira, organitzada per IFEMA MADRID i FEPEX (la Federació Espanyola d'Associacions de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flors i Plantes Vives) reunirà en vuit pavellons del Recinte Firal 1.800 empreses i al voltant de 90.000 participants procedents de 130 països per convertir Madrid en capital mundial hortofructícola.

Totes aquestes dades posen de manifest el creixent interès per participar en el centre de negoci més gran del sector, i el seu suport per impulsar Fruit Attraction com a palanca d'internacionalització, i punt de trobada del conjunt dels professionals que integren tota la cadena de subministrament. Aquest auge s'aprecia també en la incorporació de noves empreses, el pes de les quals supera el 19% del total de participació.

La gran potència d'Espanya com a líder mundial d'aquest mercat es deixarà sentir en l'assistència nacional que comptarà amb la presència de la pràctica totalitat de les comunitats autònomes productores de fruites i hortalisses, cosa que confirma Fruit Attraction com una eina eficaç per a la generació d'oportunitats de negoci i per enderrocar fronteres i accedir a nous mercats.

IMANT DE COMPRADORS

Pel que fa al seu impacte internacional, en aquesta ocasió el certamen compta amb la representació d'empreses de 55 països, fet que converteix aquesta cita en l'esdeveniment comercial clau per a la producció, comercialització i distribució mundial. A la potent participació europea amb presència d'empreses de França, Itàlia, els Països Baixos, el Regne Unit, Bèlgica, Portugal, Polònia o Alemanya, s’hi suma la participació d'altres països com Colòmbia, el Perú, Xile, els Estats Units o l’Índia, i l'augment de la presència de l'Àfrica, especialment de Sud-àfrica, Kenya, Guinea i la Costa d'Ivori.

Un dels grans objectius de Fruit Attraction és precisament oferir una plataforma d'expansió internacional. En aquest sentit, IFEMA MADRID, amb la col·laboració del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de l'ICEX, torna a realitzar una important inversió en el Programa d'Invitats Internacionals, que atrau a Madrid 700 compradors de 70 països, caps de compra ‘retail’, importadors i majoristes que aportaran un especial dinamisme al negoci de la Fira.

A aquest programa s'hi afegeix la iniciativa del País Importador Convidat, amb Unió dels Emirats Àrabs, l’Aràbia Saudita, el Vietnam i el Canadà com a protagonistes d'aquesta edició. Amb això, Fruit Attraction obrirà i fomentarà una via de relacions comercials amb aquests mercats, acompanyat per un programa complet de taules rodones, visites guiades a la fira, i sessions B2B.

ANDALUSIA, A L'APARADOR INTERNACIONAL

Una de les novetats d'aquest any serà la incorporació també de la figura de Regió Convidada, que neix el 2022 amb l'objectiu de reforçar la visibilitat de les diferents comunitats autònomes i de la diversitat de la producció espanyola.

Una acció que s'estrena en aquesta edició amb Andalusia i que representa una ocasió excel·lent per potenciar la projecció estratègica de la regió per a la promoció a tot el món de la riquesa hortofructícola de totes les seves províncies i l'extraordinària qualitat de les seves produccions.

ÀREES ESPECÍFIQUES

Al voltant de 90.000 professionals del comerç majorista i minorista, de cadenes de distribució comercial, importadors i exportadors, de l'àmbit del transport, l'hostaleria i molts altres, es donen cita al voltant de diverses àrees. Les empreses dedicades al Fresh Produce tornen a registrar la representació més gran, amb un 70% de l'oferta, seguides de la Indústria Auxiliar (llavors, fertilitzants i fitosanitaris, ‘packaging’ i etiquetatge...). S'hi afegeix Fresh Food Logistics, la plataforma sectorial al servei de la logística, el transport i la gestió de la cadena de fred per a aliments frescos, l'espai d'exposició dels quals registra el 100% d'ocupació.

Com en edicions anteriors, Fruit Attraction torna a apostar per les solucions de transformació a través de la innovació, de la sostenibilitat i de la digitalització amb espais com l'Àrea Smart Agro –en què es presenten productes innovadors que apliquen tecnologies de la informació al sector hortofructícola–, i Biotech Attraction –investigació i desenvolupament tecnològic en agrobiologia/biotecnologia vegetal–. També segueix guanyant presència Ecorganic Market, l'espai exclusiu pera la comercialització i exportació de productes orgànics.

La gran cita del sector acull la secció Factoria Chef, l'espai gastronòmic amb diverses demostracions i ‘showcookings’.

D'altra banda, The Innovation Hub i el Fòrum Innova són les àrees dedicades a la innovació i novetats empresarials al sector. En aquest àmbit, la fira tornarà a acollir els Innovation Hub Awards, que s'han convertit en un esdeveniment fonamental per al suport a l'aposta emprenedora empresarial del sector amb les seves categories habituals: Fresh Produce, F&V Industry i Accions de sostenibilitat i compromís.

Aquest gran saló professional donarà cabuda també a la secció Factoria Chef, que representa l'espai gastronòmic dins de Fruit Attraction amb demostracions atractives i ‘showcookings’.