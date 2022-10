La ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha donat a conèixer aquest dijous el nou paquet de mesures fiscals aprovat pel Govern central per fer front a la crisi de preus desencadenada per la guerra d’Ucraïna i l’escalada del cost de l’energia.

Entre les mesures més destacades, hi ha la pujada de l’IRPF a les rendes que cobrin més de 200.000 i el nou impost de solidaritat, que afecta 23.000 persones que tenen un patrimoni superior a tres milions d’euros, el Govern central pretén recaptar més de 1.500 milions d’euros.

Les noves mesures fiscals

L’‘impost de solidaritat’

Es tracta d’un ‘impost de solidaritat’ per als 23.000 espanyols que tenen un patrimoni superior als tres milions d’euros. Segons Montero, aquest nou impost, que estarà en vigor durant els exercicis 2023 i 2024, té un potencial de recaptació de 1.500 milions d’euros.

L’impost tindrà tres trams: un tipus de l’1,7% per a patrimonis d’entre 3 i 5 milions; el 2,1% per a patrimonis d’entre 5 i 10 milions, i el 3,5% per a patrimonis de més de 10 milions d’euros.

Pujada de l’IRPF per a rendes superiors a 200.000

Alhora, el Govern central elevarà un punt, fins al 27%, la tributació de les rendes del capital en l’IRPF superiors a 200.000 euros, i per a les plusvàlues superiors a 300.000 euros, s’elevarà fins al 28%, dos punts més.

Beneficis fiscals per a rendes mitjanes i baixes

Juntament amb aquesta pujada a les rendes altes, el Govern central també aprovarà mesures en l’IRPF per afavorir les rendes mitjanes i baixes, cosa que eleva fins als 20.000 euros el benefici fiscal que actualment s’aplica en les rendes de fins a 18.000 euros. Aquesta mesura suposarà un estalvi de 1.881 milions d’euros.

Així mateix, les rendes del treball a partir de 15.000 euros (1.000 euros més que ara) estaran exemptes del pagament de l’IRPF.

Baixa l’impost de societats al 23% per a les pimes

Montero també ha anunciat una baixada de l’impost de societats al 23% per a les pimes que facturen menys d’un milió d’euros i una limitació temporal de les deduccions de pèrdues d’exercicis anteriors que poden aplicar-se els grans grups empresarials. Aquesta mesura beneficiarà 407.000 empreses i els permetrà estalviar 292 milions d’euros.

En canvi, els grans grups consolidats només podran deduir-se el 50% de les seves pèrdues el 2023 –en podran aplicar la resta el 2024–, cosa que permetrà incrementar la recaptació en 2.439 milions d’euros el 2023 i 2024, i només afectarà 3.609 empreses, un 0,2% del total.