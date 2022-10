El conseller d’Economia, Ocupació i Hisenda de la Comunitat de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha avançat que el Govern regional estudiarà a fons l’<strong>impost a les grans fortunes</strong> que gravarà la riquesa neta superior als tres milions del Govern per veure si és recurrible davant el Tribunal Constitucional (TC).

«La destralada fiscal que ha anunciat avui el Govern és un cop més contra l’economia i per tant contra els espanyols, però contra tots els espanyols. Ja van gairebé 20 pujades d’impostos des que Pedro Sánchez és president del Govern», ha assenyalat en declaracions distribuïdes als mitjans.

Lasquetty ha criticat que utilitzin «la crisi, el preu de l’energia o el que sigui com a excusa», quan és una cosa que van anunciar fa quatre anys. «Fa quatre anys que diuen que ho farien, que farien una destralada fiscal i ara ho fan», ha declarat, mentre que ha censurat l’«autoritarisme fiscal» que exerceix el Govern.

Així, ha posat èmfasi que en el paquet de mesures que ha anunciat la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, «no hi ha deflactació» i per tant «a tots els espanyols els apujarà els impostos en fred sense que hi hagi una llei que ho autoritzi».

«No hi ha cap mesura fiscal de reducció d’impostos per a aquest any, just en el moment que més falta faria. El Govern està en donar curs al seu sectarisme. El que fa és crear un impost per foragitar la inversió i el patrimoni», ha remarcat.