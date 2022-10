Girona ha tancat el mes de setembre amb bones notícies pel que fa a la venda de vehicles en convertir-se en la província de Catalunya on més han augmentat les matriculacions de turismes i tot terrenys respecte al mateix període de l'any 2021, amb una pujada del 26,6%. En el darrer mes, s'han registrat 943 matriculacions a la província gironina, mentre que el setembre de 2021 es van matricular 745 nous turismes i tot terrenys.

El creixement d'aquest darrer mes suposa el més gran en aquest 2022 ,superant al del passat febrer, quan la matriculació d'aquest tipus de vehicles va créixer un 14,1% pel que fa a les xifres de tancament de febrer de 2021.

A més, l'augment de matriculacions de turismes i tot terrenys a Girona supera àmpliament la mitjana catalana, que també puja amb un 5,8% (Lleida 21,1%; Tarragona 9,5%; Barcelona 1,9%). Alhora, també se situa per sobre de les dades registrades al conjunt de l'Estat, on s'han incrementat les matriculacions un 14% aquest setembre respecte al mateix període un any enrere.

Tanmateix, les xifres referents aquests tipus de vehicles d'aquest setembre es troben lluny de les registrades dos anys enrere quan es van matricular 1.267 turismes en un sol mes. Tot i això, les matriculacions a Girona s'han mantingut estables en els últims anys. La província gironina ha finalitzat aquest setembre amb l'adquisició de 7.600 turismes i tot terrenys des que va començar l'any. El 2021 setembre es va tancar amb 7.487 matriculacions acumulades i el 2020 amb 7.359.