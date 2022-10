Les negociacions en el si del Govern de coalició per aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat s’esgoten sempre fins a l’últim minut. Així va ser en els últims dos octubres i aquesta vegada no està sent diferent. Malgrat aconseguir un pacte fiscal la setmana passada, el PSOE i Unides Podem no estan sent capaços d’arribar a un acord sobre els comptes públics per al 2023, malgrat que la intenció del Govern és poder aprovar-lo aquest dimarts en el Consell de Ministres. La vicepresidenta segona del Govern, <strong>Yolanda Díaz</strong>, ha sentenciat que «a aquestes hores no hi ha acord» i ha reconegut que les diferències amb els socialistes són «profundes». «Negociaré sense aixecar-me de la taula fins a l’últim minut pel bé del meu país, espero que el PSOE faci el mateix», ha dit.

Socialistes i morats han estat immersos en una intensa negociació fins al final del dia. Tanmateix, això no ha sigut suficient. Sobre la taula, els dirigents d’Unides Podem havien posat les seves exigències de dotar la llei de famílies d’un pressupost que permeti posar en marxa un xec nadó universal de 100 euros mensuals o ampliar els permisos de maternitat a sis mesos. Fonts pròximes a la direcció morada assenyalen que aquest seria un dels principals esculls, ja que els socialistes pretenen rebaixar moltes d’aquestes propostes. D’altra banda, han reclamat els socialistes que es comprometin a reactivar la tramitació de la llei de vivenda. Les dues qüestions ja van ser presents en les negociacions dels anteriors Pressupostos. Una altra de les demandes impulsades per la mateixa vicepresidenta segona davant els socialista era revertir les retallades del PP en matèria d’atur, de tal manera que les prestacions per als aturats es vegin incrementades. També va reclamar introduir en els comptes per al 2023 una pujada de l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), cosa que afectaria a l’alça el càlcul de l’ingrés mínim vital, de les pensions no contributives i de diferents rendes autonòmiques. La fiscalitat De moment, el PSOE i Unides Podem només han sigut capaços de negociar un paquet fiscal que, tot i així, als morats els resulta insuficient. En concret, inclou bonificacions en l’IRPF per a les rendes per sota dels 21.000 euros, així com rebaixes per a autònoms i pimes, mentre s’augmenta la tributació de les rendes del capital superiors a 200.000 euros. A més, impulsaran un llei per implementar un nou impost per als patrimonis de més de tres milions d’euros. L’Executiu calcula que, en conjunt, aquestes mesures aconseguiran una recaptació més gran de 3.144 milions d’euros en dos anys (2023 i 2024). D’altra banda, s’inclourà en el projecte la baixada de l’IVA al 4% dels productes d’higiene femenina, preservatius i anticonceptius no medicinals. Tant Unides Podem com els principals socis parlamentaris van intentar introduir aquesta mesura en els passats comptes públics, però es van trobar amb el rebuig del PSOE. Les bases El projecte de Pressupostos de l’Estat per al 2023 s’està construint sobre la base d’un nou quadro macroeconòmic que rebaixa del 2,7% al 2,1% la previsió de creixement del PIB per a l’any vinent, segons ha avançat aquest mateix dilluns la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño. A més, els comptes del 2023 s’estan enquadrant dins del sostre de despesa aprovada pel Govern i que va ser sotmès a la consideració del Congrés dels Diputats el 22 de setembre. El Govern ha fixat el sostre de despesa en 198.221 milions d’euros, l’1,1% més que el 2022. Sense incloure els recursos europeus de fons ‘Next Generation’ el sostre de despesa ascendeix a 173.065 milions, l’1,9% més que el 2022. Dins d’aquest sostre de despesa s’inclou l’acord per a la pujada del sou dels funcionaris aconseguit aquest mateix dilluns entre el Govern i UGT i CCOO, que inclou un increment de les retribucions per al 2023 del 2,5% fix més un altre punt variable (fins al 3,5%) en funció de l’evolució dels preus i del PIB. En les xifres del Pressupost també hi haurà una transferència de 19.888 milions per a la Seguretat Social, cosa que suposa una alça del 8,1% respecte a aquest any. Per sobre d’aquest sostre de despesa se situarà la pujada de les pensions el 2023 d’acord amb la inflació mitjana entre el novembre del 2021 i 2022, una xifra que podria estar en l’entorn del 8%. També se situa per sobre del sostre de despesa l’import de les mesures contra la crisi energètica que el Govern decideixi prorrogar o aplicar el 2023, com podria ser l’extensió de la rebaixa de l’IVA de la llum i del gas més enllà del desembre del 2022, tot i que qualsevol d’aquestes decisions s’adoptarà més endavant, segons ve repetint la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero.