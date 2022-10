El mercat automobilístic espanyol va tancar el setembre en positiu i ja suma dos mesos seguits pujant, cosa que li permet afrontar la recta final de l’any amb optimisme. No obstant, en l’acumulat de l’any 2022 continua sent un mal any, amb 600.281 matriculacions en total, un 7,4% menys.

En aquest sentit, segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricant d’Automòbils i Camions (Anfac), el mes passat es van vendre 67.240 turismes i tot terrenys a Espanya, un 12,7% més respecte al mateix mes de l’any passat. La patronal destaca, però, que el resultat del mes passat continua per un 17% per sota del setembre del 2019, abans de la pandèmia. De fet, l’Anfac assenyala la inflació, la incertesa econòmica dels compradors i la crisi dels microxips encara com factors que n’estan alentint les vendes i que impedeixen que es recuperin els nivells prepandèmia. Pugen tots els canals Com a nota positiva, el setembre passat van millorar tots els canals, en què el d’empreses va ser el que més va millorar, un 19,2% fins a les 30.599 unitats, seguit del de llogateres, un 17,8% fins a les 6.327 unitats, i del de particulars, un 6% fins a les 30.314 matriculacions. A més de les de turismes i tot terrenys, també van pujar les vendes de vehicles industrials i autobusos, un 18,6% fins a les 2.351 unitats per acumular, entre el gener i el setembre, 18.170 vendes, un 12% més respecte a l’any passat. Per contra, van caure les matriculacions de vehicles comercials lleugers amb un total de 9.571 unitats, un 3,6% menys, per tancar el setembre amb 86.756 unitats venudes, un 27,7% menys respecte als nou primers mesos del 2021. Cau la gasolina, baixen les emissions El mes passat va significar el pitjor mes per a la gasolina en tot l’any. En total, només el 38% dels cotxes venuts van ser gasolina, una caiguda del 5,1% respecte a l’agost que ha beneficiat els cotxes alternatius, que van copar el 43,9% de les matriculacions, la seva segona millor dada de l’any, i el dièsel, que va representar el 18,1% de les vendes. Aquesta caiguda de la gasolina en favor del dièsel i els vehicles alternatius va provocar una reducció de les emissions mitjanes dels cotxes matriculats el setembre fins als 118,2, 3,8 grams menys que a l’agost i un 1% menys respecte el setembre del 2021. Kia i Toyota, les marques més venudes Kia va tancar el setembre com la marca més venuda a Espanya amb 5.735 unitats, i supera aixíToyota, amb 5.656 unitats, i Hyundai, amb 4.553 més. En l’acumulat de l’any, Toyota es manté en el tron amb 54.229 unitats, Kia és segona amb 46.745 i Volkswagen tercera amb 45.179 unitats. Seat va desaparèixer del top 10 de marques del setembre, tot i que és la sisena marca més demandada de l’any amb 38.628 unitats. Quant als models més populars, al setembre els més venut van ser el Hyundai Tucson, amb 1.664 unitats; el Renault Arkana, amb 1.626 unitats, i el Kia Sportage, amb 1.545 unitats. En l’acumulat de l’any el Tucson també és el més matriculat, amb 17.119 unitats, per sobre del Dacia Sandero (14.793) i del Seat Arona (13.792).