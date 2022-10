Diversos ministres d’Economia i Finances de la zona euro han avisat aquest dilluns del risc de «fragmentació» del mercat únic a l’arribar a una reunió de l’Eurogrup, dies després que Alemanya anunciés un pla de 200.000 milions d’euros en ajudes per rebaixar la factura de la llum d’empreses i llars. A l’entrar a l’Eurogrup a Luxemburg, el comissari d’Economia, Paolo Gentiloni, ha advocat per evitar «la fragmentació del mercat únic» i per pensar en eines que puguin contribuir a la solidaritat. «La solidaritat no és només sobre les espatlles alemanyes. Crec que això és una cosa que hem de dialogar a escala europea», ha incidit el comissari d’Economia, que ha posat la pandèmia com a exemple de «com la solidaritat» pot servir «per reaccionar a les crisis i assegurar els mercats financers».

En un sentit similar s’ha pronunciat el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, que ha instat a ser «cauts» amb el mix de polítiques econòmiques que s’implementin, i ha destacat que aquestes han de ser dirigides i temporals, per «assegurar-nos que les mesures fiscals que estem prenent ens tornaran a una inflació del 2%» en línia amb les orientacions del Banc Central Europeu.

Per la seva banda, el ministre alemany de Finances, Christian Lindner, ha defensat a l’entrar a la reunió de ministres d’Economia dels Dinou que el Govern alemany ha posat en marxa un «escut protector» per a les llars i l’economia de fins a 200.000 milions d’euros.

«Hem pres aquesta mesura per als pròxims dos anys», ha incidit l’alemany, que ha posat èmfasi que la mesura no és només per al 2023, sinó que s’estendrà al 2024, una cosa que considerant la mida de l’economia alemanya ha estimat «proporcionada». «No és la nostra intenció impulsar la demanda en l’economia. No és la nostra intenció treure per complet la càrrega a les llars en l’economia. És una mesura per protegir les estructures clau de la nostra economia», ha defensat el ministre alemany.

Coordinar polítiques

El president de l’Eurogrup, Paschal Donohoe, ha ressaltat la importància de coordinar les polítiques econòmiques nacionals de cara a millorar la resiliència de la zona euro. «Tenim la iniciativa RepowerEU i tenim l’actual implementació del Fons de Recuperació, que són eines molt poderoses per dirigir la convergència econòmica» i aconseguir efectes pràctics per arribar al compromís europeu de solidaritat.

Quan li han preguntat pel pla d’emergència alemany, la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha defensat una resposta unida a escala europea. «En aquest moment que ens enfrontem també a un repte global i a un repte internacional, hem d’actuar units, nosaltres donem suport decididament que la UE reforci les seves eines per respondre al xantatge de Putin», ha indicat la vicepresidenta primera davant la premsa a l’entrar a l’Eurogrup a Luxemburg.

Solidaritat

El ministre de Finances de Bèlgica, Vincent Van Peteghem, ha defensat que el «projecte europeu es basa en la solidaritat, en treballar junts» i en «coordinació», i ha posat en valor que els ministres de Finances de la zona euro es reuneixin per discutir aquestes qüestions. «És important que mostrem unitat, que actuem com a bloc. Que avui, en aquests temps de crisi, creem predictibilitat tot i que estiguem en temps incerts», ha afegit el ministre belga. En aquest sentit, Calviño ha ressaltat que «igual que va ocórrer amb la pandèmia, som més forts quan actuem units, amb decisions importants, amb determinació i també amb solidaritat. Aquesta va ser la recepta que vam utilitzar per respondre a la pandèmia».

Més duresa ha mostrat el ministre de Finances francès, Bruno Le Maire, que ha avisat de la necessitat de concertar una resposta europea a l’alça de preus de l’energia i ha instat a ajustar bé les ajudes per evitar una «fragmentació» del mercat únic que posi en risc la competència justa dins de la Unió Europea. «És essencial que les ajudes financeres estiguin focalitzades», ha incidit Le Maire, que ha afegit que és una cosa indispensable si volem condicions de competència justa entre els estats membres».