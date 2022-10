Ouigo, la competència de Renfe, ho ha tornat a fer. Si ja es va estrenar amb una oferta –preus des de 9 euros per als adults i amb una tarifa plana de 5 euros per als infants entre 4 i 14 anys–, des d’aquest dilluns a les 11.00 hores es poden comprar<strong>2,4 milions de nous bitllets per viatjar en alta velocitat</strong> des de l’11 de desembre fins a l’11 de juny del 2023.

La tarifa base és de 9 euros i inclou l’equipatge de mà i l’equipatge de cabina. Aquesta nova oferta comercial té per objectiu la millora de tots els bitllets ‘Tria’, tant ‘Estàndard’ com ‘Confort’, que permeten un canvi gratuït, eliminen la despesa de canvi del 20% que aplicava fins ara, i es pot estendre a canvis il·limitats (pagant-ne la diferència de preu) afegint un complement per 5 euros. A més, els bitllets ‘Tria’ continuen sent parcialment reemborsables, amb devolucions del 70% de l’import en cas de cancel·lació. Per adquirir els bitllets, n’hi ha prou amb entrar a la web i a l’app de Ouigo i triar els dies que tinguin l’opció de 9 euros. Posteriorment, es desplegaran els horaris. Cal fixar-s’hi bé, ja que no totes les hores estan a 9 euros.