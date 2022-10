El projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del 2023 incorporarà noves deduccions fiscals específiques per a les Balears dins del Règim Especial de les Balears (REB), i també inclourà 20 milions d’euros per al tramvia de Palma, segons ha anunciat aquest dilluns el president del Govern, Pedro Sánchez, durant una visita a Carob, una empresa industrial de Marratxí.

En detall, els PGE del 2023 contemplaran una «reserva d’inversions» per a les Balears, que suposarà una deducció del 90 per cent de la base imposable en l’impost de societats i l’impost de la renda de no residents per a inversions que fomentin l’activitat productiva i la creació d’ocupació a les Balears; i una bonificació d’un 10 a un 20 per cent per a la venda de béns produïts a les Balears en activitats industrials, ramaderes, agrícoles i pesqueres.

El Govern balear estima que aquests incentius suposaran mobilitzar més de 349 milions d’euros, amb 208 milions en incentius fiscals directes per a 47.000 empreses i 71.000 autònoms.