L’Ibex 35 ha registrat una nova jornada marcada per les pujades i ha acabat el dia amb un avenç del 3,14% en la sessió d’aquest dimarts. Es tracta del millor saldo diari des del mes de març passat i la seva tercera sessió consecutiva en ‘verd’ després d’haver encadenat una ratxa de vuit jornades en negatiu. El selectiu espanyol ha rebotat fins als 7.696,6 punts, en un context marcat per la inflació i per les decisions dels bancs centrals.

En aquest escenari, les pujades més grans de l’Ibex 35 les han presentat IAG (+7,43%), Santander (+6,98%), BBVA (+4,69%), Amadeus (+4,55%), Sacyr (+4,34%), CaixaBank (+4,27%) i Arcelormittal (+3,74%). En el terreny negatiu, únicament han finalitzat Acciona (-0,98%) i Enagás (-0,68%). La resta de borses europees també han registrat avenços notables en la sessió, del 2,57% a Londres, del 4,24% a París, del 3,78% a Frankfurt i del 3,42% a Milà. D’altra banda, el barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en un preu de 91,77 dòlars, amb un ascens del 3,25%, mentre que el Texas es col·locava en els 86,34 dòlars, després de pujar un 3,24%, pendent de la reunió de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) i els seus aliats, el grup conegut com a OPEP+, que tindrà lloc aquest dimecres, amb una possible reducció de la producció de petroli. Finalment, la cotització de l’euro davant el dòlar es col·locava en 0,9967 ‘bitllets verds’, mentre que la prima de risc espanyola se situava en 115 punts bàsics, amb l’interès exigit al bo a 10 anys en el 3,025%.