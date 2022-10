Nou cop de Brussel·les contra Google. La Comissió Europea ha obert una investigació antimonopoli formal per determinar si el gegant d’internet ha violat les normes de la competència europees a l’afavorir els seus propis serveis de tecnologia de publicitat gràfica ‘online’, en detriment d’altres proveïdors, anunciants i editors en línia. La investigació formal examinarà en particular si Google està distorsionant la competència al restringir l’accés de tercers a les dades de l’usuari amb finalitats publicitàries en llocs web i aplicacions, mentre reserva aquestes dades per al seu propi ús.

«Ens preocupa que Google hagi dificultat que els serveis de publicitat en línia de rivals que competeixen en la denominada tecnologia publicitària [‘tech stack’]. La igualtat de condicions és fonamental per a tots els integrants de la cadena de subministrament. La competència lleial és important, tant perquè els anunciants arribin als consumidors als llocs dels editors com perquè els editors venguin el seu espai als anunciants per generar ingressos i finançament per al contingut», ha afirmat la vicepresidenta i responsable de competència, Margrethe Vestager.

Els serveis de publicitat en línia són, segons la danesa, la base de com Google i els editors monetitzen els seus serveis en línia. Segons Brussel·les, molts editors depenen de la publicitat a internet per finançar contingut ‘online’ gratuït per als consumidors. El 2019, per exemple, la despesa en publicitat gràfica a internet a la UE va ser d’aproximadament 20.000 milions d’euros. I Google proporciona diversos serveis de tecnologia publicitària que intermedien entre anunciants i editors per mostrar anuncis en llocs web o aplicacions mòbils.

«Google recopila dades per utilitzar-les amb finalitats publicitàries específiques, ven espais publicitaris i també actua com a mitjancer publicitari en línia. Per tant, Google és present en gairebé tots els nivells de la cadena de subministrament de publicitat gràfica a internet», diu Vestager. La investigació de la Comissió se centrarà en la publicitat gràfica en què Google ofereix una sèrie de serveis tant a anunciants com a editors, però a més, segons ha anunciat la vicepresidenta, examinaran les polítiques del gegant d’internet sobre el seguiment d’usuaris «per assegurar-nos que estiguin en línia amb la competència lleial».

L’obertura de la investigació formal no prejutja el resultat ni hi ha un termini concret per portar-la a terme. La Comissió portarà a terme la seva investigació en profunditat amb caràcter prioritari. En cas que es confirmin els temors de Brussel·les, l’empresa podria haver d’afrontar una multa de fins al 10% del seu volum de negoci anual.