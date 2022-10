L’economia espanyola creixerà un 4,4% el 2022 i un 2,1% el 2023, una dècima per sobre i sis dècimes per sota respectivament del 4,3% i 2,7% anticipat anteriorment pel Govern. Són els nous càlculs amb què treballa l’executiu de Pedro Sánchez per a l’elaboració del projecte de Pressupostos del 2023, segons va confirmar la vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, en arribar a la reunió de l’Eurogrup que es va celebrar ahir a Luxemburg. La responsable d’Economia considera fins i tot que la revisió a l’alça en relació amb l’exercici 2022 podria ser fins i tot més gran i, encara que empitjora en més de mig punt la previsió per al proper exercici, fins al 2,1%, el departament de Nadia Calviño destaca que l’economia espanyola creixerà per sobre de la mitjana de la zona euro.

«Estem en un context de creixement fort. L’economia espanyola va registrar l’any passat una recuperació molt forta, amb un creixement del PIB del 5,5%, i aquest any tots els indicadors apunten a un creixement encara més fort del que prevèiem, a l’entorn del 4,4%, en línia amb la d’altres organismes internacionals» com l’OCDE, va explicar Calviño, que considera la nova estimació com una «previsió prudent», ja que les dades i indicadors disponibles fins al mes de setembre apunten a que «la revisió a l’alça» aquest any podria ser «superior». Pel que fa a la previsió per al 2023, el Govern treballa en la preparació dels pressupostos generals de l’estat per al proper any sobre una previsió de creixement del 2,1%, una dada que segons va recordar Calviño estaria per sobre de la previsió d’altres economies importants de l’entorn i de la mitjana de la Unió Europea i l’Eurozona. Segons la vicepresidenta, es tracta també d’una estimació «prudent». La titular d’Afers Econòmics va justificar aquesta revisió basant-se en les dades de «l’activitat econòmica, els ingressos fiscals, l’evolució del mercat de treball i de la inversió». El Govern també ha optat per la «prudència» en les previsions d’ingressos fiscals incorporades al projecte de pressupost per al 2023. Últims retocs «Estem donant els últims retocs i espero que ben aviat puguem tenir aquest projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023 que efectivament seran la base del pla pressupostari que enviarem a Brussel·les», va assenyalar sobre un esborrany pressupostari que tots els Estats membres estan obligats a enviar cap a mitjans de mes. La vicepresidenta primera va explicar que la política pressupostària d’Espanya es basa en tres principis molt clars: prudència, responsabilitat fiscal i justícia social.