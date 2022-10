Els enginyers gironins superen l’activitat prèvia a la pandèmia

Girona recupera l’activitat en el camp de l’enginyeria amb valors molt per sobre els previs a la pandèmia, impulsat pels projectes en el sector de les energies renovables i les instal·lacion elèctriques.

El primer semestre del 2022 -fins al 31 de juny- els enginyers graduats i enginyers tècnics industrials gironins han visat 3.296 projectes, una xifra molt per sobre dels valors que es van donar el primer semestre del 2019 (2.635) i del 2021 (2.641).

Pel que fa als projectes vinculats a les energies renovables l’augment ha estat d’un 632% respecte el 2019 i un 228% respecte el 2021. El sector valora que «no hi ha símptomes d’alentiment de l’activitat provocades per la crisi energètica, sinó que aquesta ha estat la causa de l’augment de projectes d’eficiència energètica».

Un altre camp a destacar és el de la construcció i urbanisme que durant el primer semestre d’aquest any els projectes visats d’aquest àmbit han augmentat un 18% respecte l’any anterior.

El Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona recorda que «darrere de projectes com centres comercials o l’adequació de polígons, i serveis tan essencials com l’electricitat, l’aigua, el gas, l’enllumenat públic, la calefacció, l’aire condicionat, el medi ambient, la logística de cadenes de subministrament, transport o distribució de béns, i la seguretat, entre d’altres, hi ha el treball d’un graduat en enginyeria de la branca industrial o d’un enginyer tècnic industrial».

Augment al sector de l’energia

El 51% dels projectes visats que s’han dut a terme durant el primer semestre del 2022 estanvinculats al sector de l’energia i les instal·lacions, que «cada cop cobra més rellevància amb l’optimització de recursos, amb un total de 1.687, on aquests professionals són un element clau», segon explica el Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials . Una xifra que supera a la del 2021, que es va situar als 1.108, i que suposen gairebé 800 projectes visats més que el 2019.

D’aquest total, hi ha 161 projectes corresponen a l’àmbit de les energies renovables, fet que el Col·legi d’Enginyers considera que «demostra que aquests professionals constitueixen una peça essencial en l’evolució i la innovació d’aquesta activitat productiva». Recorden que davant la situació del mercat energètic actual, «els enginyers graduats i enginyers tècnics industrials compten amb una alta qualificació i coneixements per assessorar i oferir mesures d’eficiència energètica a la societat gironina».