Atac a les mesures fiscals del Govern. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va titllar ahir de «gran error la pujada fiscal» aprovada pel Govern. «No és una reforma fiscal, sinó un increment d’impostos. El 2022 no els abaixen a ningú. No s’accepta la baixada de l’IVA d’alguns aliments bàsics i es torna a assenyalar les empreses com a responsables, cosa que a la Unió Europea no es fa». El líder popular va aprofitar la seva intervenció en el 25è Congrés de l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF) a Càceres per criticar de nou el pla fiscal de l’executiu, que, segons el seu parer, foragitarà el capital i afavorirà la captació del mateix per part de països amb una fiscalitat més atractiva com per exemple Portugal.

«Com Extremadura sóc d’una comunitat transfronterera i he viscut que proveïdors d’Inditex es traslladessin a Portugal. És un error en aquest moment dir als inversors, als patrimonis, que aquí no són benvinguts i sí a Portugal», va afirmar. Ideologia i realitat Segons el seu parer, quan «la ideologia s’imposa a la realitat, la política es converteix en un instrument generador de conflictes». I això és el que va atribuir a l’executiu de coalició que presideix Pedro Sánchez. «L’objectiu és acabar amb els rics o amb la pobresa?», es va preguntar. Feijóo va llançar una clara advertència: «Quan s’anuncien impostos de patrimoni on no es pagaven ara s’està empenyent (els contribuents) a anar-se’n a un altra lloc». El president del PP també va ser crític amb l’impost a les empreses energètiques, que a Espanya està previst que gravin les vendes i no pas el benefici, com es predica a Europa. Feijóo va insistir a defensar que una part dels 30.000 milions d’euros de recaptació addicional que s’obtindran aquest any per l’efecte de la inflació, en concret uns 5.000 milions, es destinessin a abaixar impostos als que guanyen menys de 40.000 euros.