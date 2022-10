La patronal gironina FOEG considera «imprescindible incrementar de forma exponencial la producció d’energia a Girona, que actualment només produeix un 1% de l’energia que consumeix». Així ho assegura en el document de conclusions del «Fòrum debat energètic» presentat ahir a l’Auditori de Cap Roig, a Calella de Palafrugell. El document és una síntesi de dues jornades en les quals s’han debatut qüestions com què implica la llei de la transició energètica per a les empreses, quin tipus d’energia convé a Girona, els problemes que suposa la transformació de les empreses en un moment complicat pels elevats preus de l’energia, o l’eficiència com a reducció de consum i flexibilitat com a gestió energètica.

Per a la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona, aquesta necessitat vital d’incrementar la producció energètica ha d’anar acompanyada d’una auditoria energètica a cada territori, per tal que les afectacions al medi ambient, paisatge i activitats econòmiques sigui el mínim possible». Cal recordar que moltes organitzacions empresarials del sector turístic han mostrat al seu rebuig a la possible construcció d’un parc eòlic marí davant el cap de Creus, una infraestructura que podria cobrir una part molt important de la demanda d’energia elèctrica de la província.

L’objectiu final, ha de ser «disposar d’un sistema elèctric eficient (que afavoreixi a la reducció d’emissions) i interconnectat que doti a les empreses un subministrament elèctric suficient, segur i de qualitat, i a un preu competitiu».

La patronal recorda que el preu de l’energia és una preocupació màxima per a tots els sectors econòmics. Apunta que els objectius fixats per la Unió Europea, en matèria de clima i energia i d’una economia climàticament neutra «requerirà d’una major dotació de recursos econòmics i d’esforç i implicació per part de l’Administració, les empreses i el conjunt de la societat, en general».

Així mateix, recomana a les empreses que disposin d’un assessor energètic per a fer una auditoria i elaborar un pla estratègic, de la mateixa manera que compten amb assessors laborals o fiscals.

La patronal recorda que la transició energètica i els canvis que comporta tindran efecte a mig-llarg termini, «mentre, les empreses necessiten resoldre el curt termini». En aquest sentit, el document presentat ahir a Cap Roig inclou diverses reivindicacions al govern espanyol per reduir el preu de l’energia.

Entre elles, reclama separar l’electricitat generada amb gas del mercat, treure del mercat elèctric l’energia produïda per centrals amortitzades i les energies no gestionables, donar entrada al mercat a la Gestió del consum, i que hi hagi ajudes reals, ràpides i fàcils de gestionar per a la implantació de noves instal·lacions.

La FOEG també adverteix que «no podem avançar en el nombre de vehicles elèctrics sinó s’impulsen xarxes de càrrega». Així mateix,el document de la patronal reclama facilitat per a implantar de plantes de generació de biogàs i de biomassa, o tenir en compte la renovació d’edificis i de la maquinària industrial en El Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya. «En general hi ha poca eficiència i es podria aplicar-hi un Pla RENOVE’ amb un disseny de mesures adequades per facilitar-lo», apunta la FOEG.

La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) va lliurar ahir els seus reconeixements anuals a empreses gironines.

TEISA va rebre el guardó a «Empresa de llarg recorregut». Va ser fundadaa el13 de març del 1920 a Banyoles , posant dos òmnibus elèctrics impulsats per bateries que es recarregaven mitjançant l’energia nocturna sobrera de centrals hidroelèctriques del Pla de l’Estany. Avui compta amb una flota de 250 vehicles.

D’altra banda, la patronal va premiar dos casos d’èxit: El Delfin Verde, càmping de Torroella de Montgrí que és un dels més grans d’Espanya; i la Clínica Girona, que fa pocs mesos va estrenar una nova seu.

Premien Teisa, Clínica Girona i el Delfín Verde