Les empreses familiars han empitjorat la seva valoració sobre la situació econòmica amb un 4,59 en una escala del 0 al 9, davant del 4,91 d’un any enrere, un nivell que s’aproxima al del 2014, encara que està per sobre dels nivells del 2020, quan es va produir la pandèmia.

El 56% de les companyies preveuen que l’any que ve mantindran la plantilla actual, lleugerament per sota del 58% de fa un any. El 35% esperen augmentar-la, la mateixa proporció que fa un any. I el 9% preveu reduir-la, percentatge que suposa dos punts més que fa un any, segons l’enquesta interactiva realitzada entre els 500 empresaris assistents al congrés de l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), a Càceres, inaugurat ahir pel rei Felip.

El sostre pel que fa a una bona sensació respecte la situació econòmica es va assolir l’any 2017, amb 6,22. En els exercicis següents la nota va anar caient fins a millorar l’any passat. El 2022 torna enrere

La consulta, que fa 16 anys que es realitza, reflecteix un empitjorament de l’estat d’ànim a causa de les diferents incerteses, com la inflació desbocada que estem patint. Per exemple, quan se’ls pregunta per la previsió de creixement a curt i mig termini de l’economia espanyola, el 58% estimen que aquest serà fràgil sense creació neta d’ocupació (l’any passat eren el 53%) i el 40% que serà moderat amb una creació d’ocupació neta limitada. Només el 2% esperen una alça ràpida de l’activitat econòmica amb una creació neta d’ocupació intensa.

Pel que fa al pronòstic en relació a les previsions sobre les vendes, el 48% calculen que es produirà un augment; el 39%, que seran similars a les de l’any anterior i el 13% auguren que hi haurà una reducció.

En el discurs inicial, el president de l’IEF, Andrés Sendagorta, va defensar «la importància de tenir empreses familiars espanyoles grans que puguin emprendre amb solvència tots els reptes del món d’avui, des de la lluita per la sostenibilitat a la qualitat de l’ocupació i el millor govern corporatiu».

Sense retrets a Sánchez

Després de destacar els 30 anys d’història d’aquest lobby que agrupa al voltant d’un centenar de les principals companyies familiars, no va llançar cap retret directe al fet que el president Pedro Sánchez no acudeixi a aquesta cita des del congrés del 2018 que es va celebrar a València. Tot i això, va ressaltar la participació del Rei i de les autoritats assistents.

Va recordar que les companyies de l’IEF paguen 3.000 milions a l’any a través de l’impost de societats i uns 5.200 milions de cotitzacions socials. I a això s’hi haurien de sumar les aportacions de les companyies de les 18 associacions territorials. Al vídeo promocional del congrés, l’IEF, en defensa del paper d’aquestes companyies, proclama: «No ens amagarem ni ens espantaran».

El president de l’IEF va destacar que les xifres que aporten a l’Estat «ens diuen que bona part del que passa a Espanya i bona part del que el món sap d’Espanya passa a través d’empreses familiars».

Sendagorta, que és president de Sener, va recordar que les empreses familiars són «protagonistes prudents i discretes» i que continuaran treballant «tot i el soroll» per a un teixit productiu millor i pel «progrés i la prosperitat». En la seva intervenció, el Rei, per la seva banda, va destacar la importància de les empreses familiars, alhora que va reconèixer l’entorn «en absolut senzill» en què han d’operar i prendre «grans decisions».