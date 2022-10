L’absència d’acord provoca que les butxaques de gairebé la meitat de la població treballadora catalana pateixin directament la comissió de la inflació en el seu poder de compra. I aquells sous que sí que pugen, ho fan molt per sota dels preus. Davant això, CCOO i UGT estan ultimant una gran manifestació a Madrid que doni el tret de sortida a una cascada de mobilitzacions sectorials per mirar d’arrossegar les patronals a acords.

Un total de 77 convenis, ja siguin provincials, autonòmics o estatals, estan bloquejats en terres catalanes i afecten 1,2 milions de treballadors, amb una mica més d’incidència entre les dones que entre els homes, segons dades recopilades per CCOO. Des del metall de Barcelona –un dels convenis amb més pes de tot Espanya–, fins al d’empreses de treball temporal (ETT), passant per les indústries del pa a Girona o la fusta i el suro de Lleida.

«El poder adquisitiu perdut aquest any ja no es recuperarà, passi el que passi», ha reconegut el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, en una trobada amb periodistes. Els convenis que van vencent continuen pujant i se sumen a la llarga llista de negociacions bloquejades. L’any que ve està previst que s’hi sumin 113 convenis més que afecten 750.000 assalariats catalans més.

Els sectors en conflicte latent s’acumulen i, de moment, les cúpules de CEOE, CCOO i UGT no troben data per tornar a reunir-se per desencallar la situació. Fonts de les tres entitats confirmen a EL PERIÓDICO que existeixen converses informals per mirar de reactivar les negociacions de l’acord salarial que es van trencar el maig passat. Però, de moment, aquests contactes no cristal·litzen en una convocatòria formal amb data i hora. La convocatòria d’eleccions aquest novembre a la CEOE fa difícils grans avenços, malgrat que públicament hi ha sectors empresarials –com Foment del Treball– que urgeixen a tornar a reunir les taules.

Fórmules «imaginatives»

La disputa entre incloure o no clàusules de revisió salarial és la clau de les negociacions per a l’acord salarial. «És molt important que es reactivin les negociacions, si no el conflicte està servit. Ni les empreses poden acceptar incrementar els salaris al nivell de l’IPC, ni tampoc poden oferir pujades de l’1 o el 2%», afirma el director de relacions laborals de Foment del Treball, Javier Ibars. De moment els pocs convenis que es renoven es firmen a una mitjana del 2,6%, un increment el 42% inferior al que estan pujant els sous en la resta d’Europa.