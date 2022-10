El Comitè de Cogestió de la Pesca al cap de Creus ha aprovat aquest dimecres el pla de gestió de la pesca artesanal al Parc Natural i la badia de Cadaqués. El document, que s'integrarà al Pla d'Usos i Gestió de l'àmbit marí (PRUG), inclou la creació d'un cens «exclusiu» amb 27 embarcacions professionals que comptaran amb un permís especial per treballar a la zona i que estan equipades amb un sistema de geolocalització. A la pràctica, s'hi integren tots les barques que hi estan feinejant i es blinda la seva activitat per evitar més sobreesforç pesquer a la zona. El pla, però, també inclou altres mesures com limitar a 60 hores setmanals l'activitat, prorrogar la limitació de la pesca d'espècies vulnerables o la veda del pop roquer.