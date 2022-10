Càrniques de Juià, el grup Costa Food Group (propietari dels embotits Casademont) i Laboratoris Farmacèutics Rovi han posat en marxa Glicopepton Biotech, una joint venture per a la producció d’heparines i de productes amb alt valor nutritiu destinats a pinsos per a animals i fertilitzants a Espanya.

El projecte contempla la creació d’una planta que es localitzarà en la Plataforma Logística Industrial de Fraga (Osca), amb una superfície de 25.000 metres quadrats en la construcció dels quals s’invertiran de manera conjunta aproximadament 40 milions d’euros. S’estima que aquesta iniciativa suposi la generació de 30 llocs de treball directes i 20 indirectes, conformant un equip altament qualificat.

Aquest projecte persegueix transformar la mucosa del porc en un producte biotecnològic d’alt valor afegit, com és l’heparina, i, d’altra banda, el desenvolupament de fertilitzants i nous complements alimentaris per a animals.

Glicopepton Biotech conjumina l’experiència de Rovi com a empresa líder en la recerca d’heparines de baix pes molecular (HBPM), amb el posicionament de Costa Food Group, tercer major grup porcí europeu i l’experiència de Càrniques Celrà, referent carni.

La HBPM és un fàrmac anticoagulant utilitzat per a prevenir i tractar la malaltia tromboembòlica venosa. Es tracta d’un producte d’origen biològic la matèria primera del qual s’obté de la mucosa intestinal dels porcs.

Amb Glicopepton Biotech es crearà una estructura per a la recerca i el desenvolupament que a més buscarà revaloritzar la resta de productes que es generin en aquest procés per a poder ser usats com a pinso d’alt valor nutritiu per a animals o fertilitzants. El projecte se sotmetrà a l’obtenció dels permisos i autoritzacions administratives i reguladores que procedeixin.

El director general de Càrniques Celrà i Olot Meats, Xavier Roca Masmitjà, va explicar ahir en la presentació del projecte que «fins avui la mucosa s’exportava a altres països per a l’obtenció d’heparina». «Amb aquesta iniciativa ens unim amb la indústria farmacèutica espanyola i el tercer productor porcí europeu per a aconseguir generar heparina en el nostre territori i així enfortir els nostres recursos sanitaris, tan imprescindibles, tal com ens ha ensenyat la recent crisi de la COVID-19. Ens enorgulleix poder obtenir aquest medicament amb les màximes garanties sanitàries i amb una traçabilitat completa, aprofitant tots els productes i aportant a la nostra indústria un alt valor afegit», va afegir.

Inversió de 20 milions a Celrà

La de l’Aragó no és l’única gran inversió que afrontarà Càrniques de Celrà de forma immediata. Aviat preveu iniciar l’ampliació de les seves instal·lacions de Celrà, un projecte en el qual preveu invertir fins a milions d’euros. Així ho va avançar ahir el diari Expansión, que apunta que la companyia construirà una nova sala d’especejament així com noves naus frigorífiques per emmagatzemar carn. L’ampliació es farà en uns terrenys de 18.000 metres quadrats,

Càrniques deCelrà forma part d’un grup que té en Càrniques de Juià la seva empresa de referència. Fundat als any 80 per l’empreari Mikel Soraluze, l’any 2021 les dues companyies van facturar gairebé 650 milions d’euros i van obtenir un benefici superior als 46 milions d’euros. Ambdues companyies s’agrupen sota el paraigua d’Olot Meats Group, que dona feina a 1.400 persones i sacrifica 14.000 porcs diaris.