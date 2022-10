Els desnonaments a les comarques gironines han baixat gairebé un 12% respecte del 2021 i durant els primers sis mesos d'aquest 2022 se n'han registrat 694 a la demarcació. Es tracta d'una xifra lleugerament inferior a la registrada l'any passat, amb 786 llançaments entre els mesos de gener i juny. Del total, 322 es va fer efectius durant el primer trimestre; i els 372 restants, el segon. La majoria de desnonaments que s'han fet durant la primera meitat de l'any, 481, han estat per impagaments al lloguer i 153 són casos en què els afectats hauran d'assumir un deute gairebé de per vida perquè són conseqüència d'execucions hipotecàries, una dada superior a la registrada l'any passat (140).

L'estadística que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) recull l'impacte que la crisi econòmica té damunt l'activitat judicial. Les dades registrades durant els primers sis mesos de l'any denoten una lleugera baixada (s'ha passat de 322 desnonaments durant el primer trimestre als 372 al segon) però si ens fixen en el mateix període del 2021, el nombre de llançaments cauen en gairebé un 12%. Entre gener i juny de l'any passat, n'hi va haver 786 a les comarques gironines. Durant els primers sis mesos d'aquest 2022, han estat 694.

Segons l'estadística del CGPJ, de tots els desnonaments, la gran majoria –en concret, 481- han estat per impagaments de lloguer. És a dir, particulars i famílies, però també alguns negocis, que no han pogut fer front a les rendes mensuals.

També n'hi ha hagut 153 més derivats d'execucions hipotecàries que, a la pràctica, impliquen un deute gairebé de per vida als afectats. Durant el segon trimestre n'hi va haver tres menys que al primer (78) però si ens fixem en el mateix període de l'any anterior (140), la xifra puja.

D'altra banda, i també en matèria d'habitatge, les dades del CGPJ també recullen quantes demandes s'han interposat per ocupacions. En aquest cas, l'estadística reflexa les denúncies interposades per propietaris privats o bé ajuntaments que tenen pisos socials (no s'hi recullen les dels bancs). En els primers sis mesos de l'any se n'han posat 59: 36 el primer trimestre i 23, el segon.

Finalment, durant el primer semestre, a la demarcació s'han presentat 330 concursos de creditors. Una xifra superior a la registrada durant el mateix període de l'any passat (211). Son un 36% en comparació amb la primera meitat del 2021. D'aquests, n'hi ha 91 que s'han presentat davant del Jutjat Mercantil per part d'empreses i els seus propietaris. La resta són de particulars que els han instat a títol individual