El president de la<strong>Fira de Barcelona</strong>, Pau Relat, ha dit aquest dimecres que seria «coherent» plantejar l’ampliació per a la «<strong>intercontinentalitat</strong>» de <strong>l’aeroport de Barcelona-el Prat </strong>tenint en compte la inversió de prop de 400 milions d’euros per part de Fira 2000 per ampliar el recinte de Gran Via i reformar el de Montjuïc.

En un acte a Barcelona, ha defensat que l’ampliació de les instal·lacions firals de la institució estan fetes amb perspectiva de llarg recorregut per tenir recinte per als pròxims 15-20 anys. Relat va participar aquest dilluns en la comissió de l’ampliació creada el setembre per Foment del Treball, igual com Elena Mayoral, d’Aena.

Ser competitius

Per això, veu pertinent dimensionar les<strong> infraestructures de Catalunya</strong> per poder donar resposta a les necessitats creixents de la seva activitat internacional, amb la qual busquen continuar sent competitius i «continuar liderant».

«Convé assumir la necessitat i responsabilitat de disposar d’idees, recintes, infraestructures i eines adequades per competir en aquest món global», ha insistit, i ha recordat que hi ha més de 30.000 fires al món i 1.200 recintes firals.

Menys visitants asiàtics

Quant al 2022, ha explicat que aquest any serà un molt bon any per a la institució i molt semblant al 2019, tot i que limitat per l’assistència dels visitants asiàtics, mentre que per al 2023 es preveu un context més similar a l’any previ a la pandèmia.