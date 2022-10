El Govern estudia millorar la transparència de les factures d’electricitat per explicar al consumidor quin és l’efecte real de mesures com l’‘excepció ibèrica’ i introduir informació sobre el consum amb recomanacions i missatges per estalviar. Aquesta és una de les mesures que es preveu incloure en el Pla de Contingència que dissenya l’Executiu per mitigar l’efecte de la guerra d’Ucraïna, segons han traslladat aquest dimecres la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el ministre de consum, Alberto Garzón, a les organitzacions de consumidors.

«Estan buscant una fórmula per millorar la transparència i introduir informació relacionada amb l’estalvi a la factura a través de recomanacions per reduir el consum de cada factura», explica el portaveu de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), Enrique García, present en la reunió en la qual l’Executiu ha esbossat els grans eixos del pla i algunes mesures. El document, que encara no està tancat,però sí molt avançat, no estarà escrit en pedra sinó que tindrà «cert seguiment» per poder avaluar-ne el funcionament, segons afegeix García.

Així, en un dels apartats, el que fa referència a l’‘estalvi’, el Govern planeja realitzar modificacions a la factura que reben els consumidors a final de mes per introduir dues peticions realitzades per les mateixes organitzacions de consumidors. D’una banda, «facilitar o encarrilar coses pràctiques que des del punt de vista del dia a dia a les llars permetin reduir el consum, reduir el pagament de l’energia i protegir els consumidors més vulnerables», segons ha citat la mateixa Ribera en declaracions als mitjans de comunicació a la sortida de la reunió. I d’altra banda donar-los informació més fidedigna sobre el preu final que paguen i el que pagarien sense la intervenció del Govern.

El principal problema, que han criticat associacions com OCU o Facua, és que les factures inclouen la compensació pel límit al gas (diferència entre el preu real que paguen les companyies per aquesta matèria primera i els 40 euros per megawatt hora que ha fixat com a màxim el Govern), però no diuen quant s’estalvia el consumidor a final de mes per la rebaixa d’impostos, la reducció dels peatges i càrrecs o pel mateix límit al preu del gas, que conté el preu del mercat elèctric.

«[El preu de la factura] està molt per sota del preu que haguéssim estat pagant en absència de les mesures adoptades pel Govern (entre un 20% i un 30%, segons les seves xifres) i, tanmateix, la manera en què apareix reflectit sembla apuntar que per culpa del Govern puja el preu de l’energia», ha defensat Ribera.

Les dues qüestions es poden incloure tant a les factures del mercat regulat com en les del mercat lliure, segons aclareix García. En el cas del mercat regulat, el Govern decideix el disseny de la factura, que és el mateix per a totes les comercialitzadores, mentre que en el cas del mercat lliure pot establir «un contingut mínim obligatori» que les elèctriques estarien obligades a incorporar, afegeix.