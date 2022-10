El 66% de les pimes gironines ha apujat els preus per l’elevat cost de l’energia

Una enquesta de la patronal Pimec durant la primera quinzena de setembre constata que la pujada de preus de l’energia ha posat les petites i mitjanes empreses gironines en una situació complicada. El 87% valoren la seva despesa energètica com a alta o excessiva. Així mateix, una quarta part declara que els costos de l’energia suposen un 19% de la facturació, quatre vegades més respecte del setembre de l’any passat, quan aquest percentatge era del 5,8%. Un 65,9% de les empreses gironines ha repercutit l’encariment de l’energia en el preu del producte final i un 29,5% no ho ha pogut fer per les condicions del mercat. Davant l’increment de la despesa energètica, la meitat de les companyies estan en risc d’entrar en pèrdues. Si la situació persisteix en el temps, el 76% de les empreses assegura que la seva continuïtat es veurà compromesa.

Per fer front a la situació, moltes empreses ja han començat a adoptar mesures. La majoritària ha estat apostar per l’il·luminació LED. Entre les que pensen posar en marxa, més del 50% de les pimes enquestades a Girona aposten per l’autoconsum amb instal·lció plaques fotovoltaiques. D’aquesta manera esperen reduir el pes de la factura elèctrica. Segons l’enquesta, per a lamajoria d’empreses l’electricitat és avui la primera despesa de la companyia. La patronal adverteix que hi ha altres opcions que són poc contemplades i que seria interessant que s’adoptessin. Entre aquestes cita l’adopció de la biomassa i bombes de calor per estalviar gas natural, l’aerotèrmia, l’aïllament tèrmic dels edificis o l’emmagatzamatge energètic. El dia de la presentació de l’estudi a Catalunya, el president de Pimec, Antoni Cañete, va insistir que cal que l’administració «faciliti» i «incentivi» aquest tipus de canvis. «No podem perdre el cost d’oportunitat que tenim ara», va opinar, que demana que els fons Next Generation es destinin a aquestes qüestions. Així mateix, la patronal posat en dubte l’efectivitat de les ajudes a l’autoconsum. Segons l’enquesta a les pimes gironines, dels que han sol·licitat algun dels ajuts disponibles per autoconsum, només el 20% creu que la resposta de l’administració ha estat efectiva en temps i forma. Pimec manté que cal una intervenció «urgent» del mercat energètic. En aquest sentit, la patronal va indicar que durant el setembre el preu del gas internacional s’ha situat al voltant de 40 dòlars/MWh, mentre que a Europa s’ha enfilat fins als 200 euros/MWh. «Cal que el regulador actuï d’una vegada», va dir el president de la comissió d’energia de Pimec, Joan Vila. Tenint en compte el context, segons la patronal, el topall del gas s’hauria de situar en els 50 euros/MWh i en les tecnologies inframarginals -és a dir, l’electricitat produïda amb energia renovable i nuclear-, sobre els 60 euros/MWh. «Aquesta actuació ha de ser abans o durant els pròxims tres mesos. No pot ser que decisions estratègiques s’allarguin en el temps i ens facin perdre costos d’oportunitat», va sentenciar Cañete. La patronal pronostica que en els pròxims mesos el transport global «es normalitzarà» perquè s’eliminaran les restriccions que es van adoptar per la pandèmia, sobretot en en relació amb el comerç amb Àsia. «Si els preus de l’energia a Europa continuen en la dinàmica actual, les empreses manufactureres europees no podran competir amb els productes fabricats en altres regions del món», alerta Pimec.