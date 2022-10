L’Ibex 35 ha tancat amb una caiguda del 0,91%, cosa que l’ha portat a situar-se en els 7.511,1 enters. La jornada en el mercat de renda variable ha estat marcada per la reducció de la producció de cru anunciada dimecres per l’Organització de Països Exportadors de Petroli i altres productors aliats (OPEP+).

D’altra banda, les vendes minoristes a la zona euro van caure un 2% a l’agost, més que no s'esperava, cosa que reflectiria que l’elevada inflació i l’enduriment dels costos de finançament continuen impactant en el consum a Europa. A Espanya, BBVA Research ha elevat del 4,1% al 4,4% la previsió de creixement per a l’economia el 2022, però ha retallat la del 2023, des de l’1,8% a l’1%, més d’un punt per sota respecte a les estimacions del Govern (2,1%) i també inferior a la previsió del Banc d’Espanya (1,4%).

En aquest context, les pujades més importants en la principal referència borsària espanyola les han anotat Colonial (+1,85%), Grifols (+1,68%), PharmaMar (+1,52%), Amadeus (+0,95%), Solaria (+0,69%), Meliá (+0,61%) i Acciona Energía (+0,35%). Pel costat contrari, les caigudes més destacades les han registrat ArcelorMittal (-4,16%), Acerinox (-3,33%), Enagás (-3,32%), Bankinter (-2,72%), Cellnex (-2,04%), Red Eléctrica (-1,95%) i Endesa (-1,94%).

La resta de borses europees també han tancat en ‘vermell’, amb predomini de les vendes sobre les compres, amb descensos del 0,78% a Londres, del 0,82% a París, del 0,37% a Frankfurt i de l’1,03% a Milà.