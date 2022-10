PIMEComerç ha denunciat la «manca d’ajuts» que han rebut els comerços per instal·lar-hi portes automàtiques, tal com marca el decret d’estalvi energètic que el govern espanyol va aprovar a l’agost. Aquest divendres acaba el període que donava la mesura als comerços per tenir un sistema de tancament de portes automàtic i, per la seva banda, la patronal catalana de les petites i mitjanes empreses ha assegurat que el termini per fer la instal·lació és «poc realista». Per aquest motiu demana al govern que eviti aplicar «immediatament» multes als establiments que encara no en tenen. «Després de tots els esforços que estem fent, el comerç urbà s’ha sentit maltractat»