L’autorització del govern català aquest dimarts per a la creació de l’empresa energètica pública de Catalunya, sota la marca l’Energètica, torna a col·locar a l’ordre del dia el futur de la gestió de dues centrals hidroelèctriques de les comarques gironines, la central de la Cúbia, instal·lada a Ripoll i la de Vilanna, situada a Bescanó.

A finals del passat mes de maig el Departament d’Acció Climàtica ja va anunciar que havia iniciat dos expedients per extingir la concessió d’aquestes dues centrals hidroelèctriques gironines, amb l’objectiu que passin a ser gestionades per la nova energètica pública. Després de la creació de l’empresa energètica, el Govern encara aspira a integrar en l’Energètica aquestes dues centrals hidroelèctriques gironines.

D’una banda, està el cas de la Cúbia, a Ripoll, on la concessió es va atorgar per un període de 75 anys de la posada en servei. Acció Climàtica va explicar que va poder acreditar documentalment que aquest aprofitament es troba en funcionament, com a mínim, des de l’any 1946, de manera que ja ha transcorregut la totalitat del període establert i, per tant, es poden fer els tràmits per a la finalització i extinció del termini concessional.

Pel que fa a la central hidroelèctrica de Vilanna, l’expedient d’extinció es va iniciar per un «incompliment reiterat de les condicions del títol concessional». Acció Climàtica va explicar que l’ACA ha sancionat vuit vegades la instal·lació entre els anys 2008 i 2021 per un incompliment reiterat del cabal concessional i el cabal de manteniment, per la «inexistència» de sistemes de control obligatoris per a la comprovació del compliment dels cabals de manteniment i la manca de comunicació de les dades del cabal derivat. L’inici de l’expedient d’extinció ja va estar notificada al titular perquè pugui presentar les al·legacions que estimi oportunes.

A més de les dues hidroelèctriques gironines, la Generalitat també va iniciar els tràmits per revertir la gestió de la central de Can Trinxet, a Sant Quirze de Besora (Osona). En aquest cas, la concessió acaba el 30 de juliol de 2024, i l’ACA ja va comunicat l’inici de l’expedient.

Creació de l’Energètica

Amb l’autorització de la creació de l’empresa energètica pública de Catalunya, el Govern ha comunicat que l’energia generada la utilitzarà la pròpia administració de la Generalitat i no comercialitzarà energia a particulars. Tanmateix, en cas que hi hagi excedents, la portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, va explicar dimarts que «es prioritzarà les comunitats locals i les persones que viuen en situació de pobresa energètica».

Des del Govern asseguren que la nova companyia energètica serà «utilitzada com a eina transformadora» per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La Generalitat nomenarà el president del consell d’administració d’aquesta societat «en les properes setmanes». Un cop es constitueixi el consell d’administració de la companyia, es preveu que es donin detalls sobre el pressupost i el personal amb el qual neix l’Energètica.