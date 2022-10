La patronal catalana Foment del Treball ha «valorat positivament» les inversions previstes a Catalunya en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023, si bé ha reclamat que aquesta «s’executi el 100%. En un breu comunicat emès aquest dijous, després de conèixer-se el contingut de la llei de pressupostos, que preveu que Catalunya rebi l’any vinent un total de 2.308,92 milions d’euros, el 17,2% del total de la inversió regionalitzable, Foment ha demanat que «en la mesura possible» la inversió prevista sigui executada en la seva totalitat.

Si no és així, prossegueix la patronal, els recursos previstos no s’haurien de «perdre» sinó «traspassar a la Generalitat», una cosa que Foment ha proposat «reiteradament». I és que el maig passat un informe elaborat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat va assegurar que s’havia executat un 35,77% de la inversió prevista en el pressupost, és a dir, 739,8 milions, una dada que va generar la censura del Govern català, d’algunes formacions polítiques i de patronals i Cambres de Comerç.