La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha entregat aquest dijous el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del 2023, els últims de la legislatura, a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. A partir d’ara començarà la tramitació parlamentària dels que seran els últims comptes d’aquesta legislatura i de l’actual Govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem.

Després de la ronda de compareixences d’alts càrrecs, que inaugurarà el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, el primer escull que hauran de salvar els comptes amb el nivell de despesa més gran de la democràcia, pactats entre el PSOE i Unides Podem, socis del Govern, serà el debat d’esmenes a la totalitat que presentaran alguns grups de l’oposició. El PP ja ha manifestat el seu rebuig dels Comptes del Govern. La ministra Montero ha expressat que el Govern buscarà tirar endavant aquests comptes amb una àmplia majoria i que es posarà a parlar immediatament amb els grups parlamentaris que no han mostrat un rebuig frontal als comptes públics.

Els Pressupostos del 2023 contemplen un sostre de despesa de més de 198.000 milions d’euros, que incorporen l’augment del salari dels funcionaris de fins al 3,5%, una actualització de les pensions amb l’IPC entorn del 8,5%, més despesa sanitària i noves ajudes a les famílies i una millora de la prestació d’atur.

Els nous Pressupostos inclouen també el pla de mesures fiscals anunciat recentment, que inclou el nou impost per a patrimonis nets a partir de 3 milions d’euros, la rebaixa de l’IRPF per a les rendes fins a 21.000 euros, l’augment del gravamen de les rendes del capital a partir de 200.000 euros, la reducció dels mòduls per als autònoms o la pujada de l’impost de societats per a les grans empreses, mesures amb què el Govern espera ingressar més de 3.000 milions d’euros addicionals.