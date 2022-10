Representants d’Elon Musk i de Twitter estan negociant els detalls de la compra de la companyia després que el multimilionari anunciés aquesta setmana la intenció d’anar endavant amb el pacte original per aconseguir la xarxa social per uns 44.000 milions de dòlars.

Segons publiquen aquest dijous diversos mitjans nord-americans, totes dues parts miren encara de posar-se d’acord sobre els termes finals de l’operació enmig d’un clima de desconfiança després de mesos de disputes.

Twitter vol garanties que aquesta vegada Musk complirà l’acord i està considerant opcions com una supervisió judicial del tancament de la venda o exigir el pagament d’interessos en cas de més retards, assenyala ‘The New York Times’.

Les discussions continuen mentre s’acosta la data clau del 17 d’octubre, dia en què hi ha previst l’inici del judici resultat de la demanda que Twitter va presentar contra l’empresari després que Musk busqués escapar-se de l’acord que totes dues parts havien assolit l’abril passat.

Tot i que dimarts passat Musk va fer marxa enrere i va oferir comprar l’empresa en els termes originals, el procés judicial continua vigent a l’espera que hi hagi una resolució final, segons va confirmar aquest dimecres la jutge del Tribunal de Cancelleria de Delaware que s’encarrega del cas.

De moment, les parts han acordat posposar una reunió prevista per avui en la qual els advocats de Twitter havien d’interrogar el conseller delegat de Tesla en preparació del judici.

Reducció d’un 10% en el preu de la compra

Segons ‘The New York Times’, la decisió de Musk de reprendre la compra de Twitter al preu de 54,20 dòlars per acció ha arribat després que el magnat mirés infructuosament d’obtenir un descompte de fins al 30%.

En les últimes setmanes, segons ‘The New York Times’, les dues parts han mantingut converses centrades en una reducció del preu d’aproximadament el 10%, però no s’ha arribat a un acord i l’empresari finalment ha sorprès proposant procedir en els termes originals per evitar arribar a judici en el qual, segons nombrosos experts, tenia les de perdre.

Ara, una qüestió clau serà el finançament de l’operació, ja que l’home més ric del món havia negociat amb uns quants bancs perquè l’ajudessin a pagar la compra i s’ha de veure si aquest compromís es manté o si les entitats exigeixen unes condicions diferents.

Segons molts analistes, la baralla entre Musk i Twitter ha perjudicat la imatge i el valor de la xarxa social i la conjuntura econòmica és avui més complicada, per la qual cosa els bancs podrien ser reticents a posar-hi els diners necessaris.