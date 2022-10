La possibilitat d’imposar algun tipus de límit al preu del gas que arriba a la UE, tal com van demanar la setmana passada 15 socis europeus -inclosa Espanya-, es comença a obrir camí a la Unió Europea. A dos dies de la cimera informal de líders europeus que se celebra demà a Praga, la presidenta de l’executiu comunitari, Ursula von der Leyen, va enviar una carta als 27 països membres en què planteja el full de ruta per reduir el preu del gas, limitar la volatilitat i l’impacte de la manipulació de preus per part de Rússia i generalitzar l’excepció ibèrica imposant un límit al preu del gas usat per generar electricitat.

Fins ara, la idea d’imposar un límit al gas que entra a la UE, no només al procedent de Rússia com porta plantejant des de fa mesos Brussel·les, no ha aconseguit imposar-se perquè països com Alemanya i els Països Baixos o la Comissió Europea entenen que podria derivar en problemes de subministrament.

Tot i això, Von der Leyen va apostar ahir per explorar seriosament aquesta possibilitat. En la seva carta als Vint-i-set, proposa «desenvolupar una intervenció per limitar els preus al mercat del gas natural». «Al març ja vam oferir aquesta opció i vam dir que podria oferir un senyal important que la UE no pagarà qualsevol preu pel gas», va explicar hores abans d’enviar la carta en una intervenció al Parlament Europeu. Segons el seu parer, aquest límit tindria un «impacte immediat en els nivells de preus», encara que també «comporta inconvenients quant a la seguretat del subministrament de gas».

Què ha canviat perquè la dirigent alemanya faci un gir de 180º en la posició que ha defensat des del març la Comissió? «La situació ha evolucionat molt des de llavors. Hi ha més Estats membres disposats i estem més ben preparats», va explicar la presidenta de la Comissió, que encara que no va donar detalls sobre com podria funcionar el límit, sí que va deixar clar que «s’ha de dissenyar adequadament per garantir la seguretat del subministrament». Segons va aclarir el seu portaveu, Eric Mamer, no estaria «directament vinculat al preu que es paga per les importacions», sinó a «la possibilitat d’intervenir sobre el comerç de gas dins de la UE».

Segons la presidenta, el topall hauria de ser només una «solució temporal», mentre els Vint-i-set reformen l’índex de referència de preus de gas, el TTF holandès, per substituir-lo per «un de nou que garanteixi un funcionament millor del mercat».