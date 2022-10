La Policia Nacional ha llançat una nova alerta d'estafa per la detecció d'una nova tècnica de phishing que es pot convertir en un greu perill per a molts usuaris. El phishing no és més que un mètode mitjançant el qual els ciberdelinqüents es fan passar de forma il·legal per una institució pública, empresa o entitat bancària per obtenir dades personals i financeres, i així enganyar-nos i obtenir els màxims diners possibles.

Les autoritats recomanen estar al corrent dels missatges de text que rebem als nostres telèfons mòbils, atès que les víctimes són usuaris del Banco Santander. Ara bé, l'Institut Nacional de Ciberseguretat recorda que aquesta tècnica es pot utilitzar amb qualsevol altre banc. ❗ Aviso de un problema con tu tarjeta 💳



❗ Pinchar en un enlace sospechoso



❗ Mal escrito



❗ Sensación de inmediatez



Todas estas señales gritan que es un #phishing ❗#NoPiques pic.twitter.com/qboRUCAyJI — Policía Nacional (@policia) 2 de octubre de 2022 És important no fer cas a missatges del tipus: "RE: La targeta de crèdit està temporalment suspesa", perquè l'objectiu amb aquest text és que accedeixis a un link on apareix una pàgina falsa de l'entitat bancària (de vegades, amb un aspecte molt ben aconseguit) perquè introdueixis les teves dades. No obstant això, és fonamental recordar que els bancs no exigeixen dades relatives a la targeta de crèdit a través de missatges de text.