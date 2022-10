Més recomanacions que obligacions. El Govern francès va detallar ahir el pla per afrontar aquest hivern marcat per la crisi de l’energia i la guerra a Ucraïna. Tallar l’aigua calenta als edificis públics, limitar la calefacció a 19 graus, promoure el teletreball o compartir cotxe... Són algunes de les mesures amb què França pretén reduir en un 10% el consum d’energia en els dos propers anys respecte el 2019. Els esforços se centraran en el sector públic, mentre que per a les empreses i ciutadans corrents prevaldran les recomanacions. «No hi haurà una policia de les temperatures», va reconèixer el Ministeri de la Transició Energètica.

«La sobrietat s’ha imposat com una necessitat (...). És una palanca essencial per sortir ràpidament de la nostra dependència de les energies fòssils», va dir la primera ministra, Elisabeth Borne, en l’acte de presentació al Parc d’Exposicions de París, que va durar més de tres hores i en què van participar fins a deu ministres. «Si la nació en tot conjunt respecta aquest objectiu, que bàsicament és voluntari (…), superarem aquest hivern, fins i tot en el pitjor dels escenaris», va explicar al matí el president Macron. En el cas del pla de sobrietat energètica, les privacions recauran en el sector públic. Als edificis de l’administració es tallarà l’aigua calenta als banys, «excepte evidentment per a les dutxes», ja que representa un 10% del consum energètic de l’Estat. També es limitarà a un màxim de 19 graus la calefacció en aquests llocs. Un topall que podria baixar als 18 graus en moments de tensió. A més a més, es promourà el teletreball entre els funcionaris, amb un augment del 15% de la indemnització que reben A les empreses, l’executiu macronista els recomana que impulsin mesures del mateix estil, encara que no se les obligarà. Cada grup privat ha de designar un referent de «sobrietat». També es llançarà una campanya per promoure els gestos ecològics.