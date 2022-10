El president de Naturgy, Francisco Reynés, va viatjar ahir a Algèria per tancar a la tarda un acord per revisar els preus del contracte de gas. Va ser un pacte parcial, que estableix un preu per a aquest any, mentre es continuen negociant les xifres que seran aplicables a partir del mes de gener del 2023.

La gasista espanyola i el seu proveïdor algerià, la societat estatal Sonatrach, tenen contractes de subministrament signats fa 20 anys. Amb vigència fins al 2030 per un volum anual de 5.000 milions de metres cúbics de gas, aquests contractes tenen una clàusula de revisió de preus cada tres anys. A finals del mes d’octubre de l’any passat, les dues empreses van iniciar les negociacions per al trienni 2022-2024, però la volatilitat del cost del gas, amb una pujada extraordinària dels preus d’aquesta matèria primera com a conseqüència de la pressió de Rússia i la posterior invasió d’Ucraïna, va portar la petroliera a pressionar a l’alça durant la negociació dels nous preus a aplicar.

Naturgy havia de negociar a la baixa i la durada temporal d’aquest acord de preus era una de les claus. Fins ara, els preus s’acordaven a una quantitat determinada durant tres anys, però en la situació actual d’inestabilitat fixar una quantia tan alta com la que dicta el mercat durant tant de temps feia aparèixer un risc elevat. Finalment, s’ha decidit fixar un preu per a aquest any, que s’aplicarà de manera retroactiva, mentre es manté la negociació dels propers dos anys per evitar la volatilitat.

«Els preus pujaran»

«No serà una bona notícia completa perquè els preus no seran els que van ser. Els preus pujaran, tot i que no s’està dient en alguns fòrums que apunten a unes xifres complicades», havia explicat el president de Naturgy, Francisco Reynés, ahir al matí en un fòrum que va ser organitzat per CEOE i Cepime. El preu pactat es desconeix. Però segons el comunicat enviat per la companyia espanyola a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), «té en compte les condicions de mercat».