Nestlé proposa reubicar els 42 empleats indefinits de la línia de cafè descafeïnat que es tanca a la fàbrica de Girona. Aquest divendres, la direcció s'ha reunit amb el comitè d'empresa i els ha ofert mantenir-los la feina reduint el salari a 25 treballadors. El president del comitè, Lluís Parra, diu que han sortit «molt decebuts» amb les condicions, que no inclouen cap prejubilació ni mantenen els festius fixes en dates assenyalades. A més, Parra ha assegurat que continuaran fent pressió per aturar la deslocalització. «A totes les reunions demanarem que no es deslocalitzi la línia de descafeïnat, aquesta és la nostra fita màxima». L'empresa té previst traslladar la producció de descafeïnat al Vietnam el 31 de gener de l'any que ve.

D'aquestes 25 persones que es veurien afectades per una reducció de salari, algunes perdrien 5.700 euros anuals i passarien d'estar qualificades amb un nivell 11 a estar al 6. La resta, baixarien del 12 -que és el màxim- fins al nivell 9 i el seu sou disminuiria 4.800 euros l'any. «És personal qualificat amb molts anys d'experiència a l'empresa i volem que es mantinguin les posicions recol·locant-nos en càrrecs similars», ha lamentat el president del comitè. I és que la majoria fa 20 anys que treballa a la planta.

Durant la reunió, la direcció també els ha traslladat que les noves condicions passen per no disposar de les quatre setmanes de regularització de jornada amb les que comptaven fins ara. Aquestes incloïen Setmana Santa, Fires de Girona, Nadal i Reis. «La producció parava i marxàvem de vacances i ara ens volen escollir ells els dies que compensarem de la trentena que n'acumulem cada any», ha dit Parra. Amb previsió d'aquest possible escenari, els sindicats ja van alertar que estarien atents perquè Nestlé fes un «pla de recol·locació efectiu» i que no aprofités la situació per «modificar a la baixa» les condicions laborals dels afectats. A la fàbrica que la multinacional té a Domeny la plantilla d'indefinits és d'uns 870 treballadors.

De moment, no han parlat del que passaria amb els treballadors eventuals, però Parra ha avançat que tenen previst definir-ho en la pròxima reunió prevista per dilluns a les dotze del migdia. «A les nou ens reunirem amb el comitè i farem una proposta conjunta; demanarem que als eventuals se'ls faci fixes i se'ls recol·loqui com a nosaltres», ha explicat Parra, que també ha dit que un altre punt a negociar és la possibilitat de canviar si no s'encaixa en el càrrec on se'ls reubiqui. «L'empresa ens imposa on anar, però volem obligar-la al fet que ens puguin recol·locar».

La línia de cafè descafeïnat que Nestlé vol traslladar al Vietnam es va engegar el 1984 i produeix entre 24.000 i 26.000 tones de soluble anuals. El tancament d'aquesta línia s'emmarca dins el pla estratègic que Nestlé vol posar en marxa els tres pròxims anys a la fàbrica de Domeny. Un pla que porta aparellada una inversió de 100 milions d'euros per reforçar la fabricació de càpsules monodosi i l'omplert de cafè soluble. Però que, per altra banda, també suposarà tancar l'única àrea de cafè descafeïnat de l'empresa a banda de la qual tenen a Vietnam.