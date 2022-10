El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest divendres els 40 anys de la Fageda, l'empresa social que té seu a Santa Pau i que elabora iogurts, melmelades i gelats. Aquesta empresa es va fundar l'abril del 1982 quan Cristobal Colon va anar a picar a la porta de l'Ajuntament d'Olot sense cap projecte empresarial al darrere però amb el compromís de donar feina a persones amb malalties mentals. El president ha assegurat que l'empresa s'ha «avançat a l'administració» en garantir la igualtat d'oportunitats i la inserció social. Per altra banda, la directora general adjunta de la Fageda, Sílvia Domènec, ha avisat que l'empresa s'enfronta a importants reptes com ara la crisi energètica i l'encariment del plàstic.

L'empresa social de la Fageda ha bufat les espelmes dels 40 anys de vida aquest divendres amb un acte institucional. A banda de diversos alcaldes i regidors que han col·laborat amb la fundació i expansió de l'empresa en els 40 anys, també hi havia altres autoritats com ara el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, o el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. Durant la visita per les instal·lacions, el president de la Generalitat ha agraït als fundadors de la Fageda la tasca feta durant tots aquests anys. «Us heu avançat a les administracions», ha dit Aragonès als fundadors de la Fageda. El president ha recordat que al llarg de pràcticament mig segle aquesta empresa social garanteix la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat intel·lectual, malalties mentals i risc d'exclusió social.

Pere Aragonès ha explicat que anys després, «les administracions hem fet polítiques socials a remolc del vostre projecte». Per això ha demanat continuar treballant plegats per aconseguir «una vida digna» per a tothom, independentment de «la motxilla social, de les capacitats o les afectacions a la salut». Però més enllà de la visió social, el cap de l'executiu català ha lloat el model empresarial que té la Fageda. De fet, avui dia hi ha 550 persones que hi treballen i «en molts mostradors guanya a les multinacionals». Segons Pere Aragonès, això es deu a «l'aposta pel valor» que hi ha al darrere de la Fageda, més enllà de fer-ho pel volum de producció.

Reptes de futur

Durant els parlaments de l'acte institucional, la directora general adjunta de la Fageda, Sílvia Domènec, ha detallat que l'empresa s'enfronta a un conjunt de reptes. «Des del 2020 ens ha sacsejat la pandèmia, els canvis en el mercat energètic i l'augment dels costos de producció», ha anunciat Domènec. Per això ha forçat a la direcció a replantejar el pla econòmic que tenien per garantir la viabilitat del projecte.

Domènec ha recordat que «el 93% dels ingressos de la Fageda venen de la venda dels productes» que elaboren els usuaris. Per això ara busquen diversificar mercats i productes. A més, a l'horitzó hi ha el debat de la regulació dels envasos de plàstic, la transició energètica i els canvis en el model sociolaboral. Es tracta de «reptes d'alta volada que requereixen dedicació i recursos», ha afegit la directora adjunta.

De 14 usuaris a 550

El fundador de la Fageda, Cristóbal Colon, ha recordat com va començar l'empresa. De fet, tot es remunta al 1982 quan ell i un doctor de l'hospital psiquiàtric de Salt (Gironès) van picar a la porta de l'Ajuntament d'Olot per parlar amb l'alcalde. L'objectiu era «donar feina» a les persones que tenien una malaltia mental o una discapacitat intel·lectual i no podien inserir-se a la societat.

Colon ha destacat la importància i «l'empoderament» que dona el fet de treballar per aquestes persones, ja que els permet tenir solvència econòmica, socialitzar amb altres persones i inserir-se a la societat. En aquesta reunió, però, no hi havia cap model empresarial ni cap altra pretensió que donar feina a la gent.

Davant de la iniciativa, el consistori va decidir cedir-los uns locals per ajudar «a catorze persones que estaven al psiquiàtric on feia molt fred». A poc a poc la Fageda va anar creixent fins a traslladar-se a Santa Pau (Garrotxa) en uns terrenys al costat de la Fageda d'en Jordà, on actualment tenen la fàbrica on fan iogurts, flams, gelats i melmelades, entre altres productes.