Aquest dijous ha tingut lloc a l'Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros de Salt la jornada Economia Social i Solidària a comarques gironines: agents, xarxes i experiències. Una trobada que tenia com a objectiu "donar a conèixer experiències innovadores de cooperació publicoprivada en el marc de l'Economia Social i Solidària", segons detallen des de l'organització.

La jornada estava especialment adreçada als equips tècnics i polítics dels ens públics locals, com les àrees de medi ambient i transició energètica, sostenibilitat o habitatge i urbanisme, entre d'altres. La convenció va ser organitzada per l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Salt, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.

El regidor de Foment de l'Ocupació i Serveis Econòmics l'Ajuntament de Salt i conseller comarcal de Promoció Econòmica, Toni Vidal, ha remarcat les iniciatives i espais de relació que s'han impulsat des de Salt, aconseguint "incentivar l'economia social lliga amb la realitat i les possibilitats del territori, i amb el servei a les persones".

Des de l'organització, destaquen que la jornada va servir per donar "visibilització d'experiències de la nostra demarcació que contribueixen a donar resposta a reptes estratègics en els àmbits de l'habitatge, l'energia i la gestió de residus".