Uns pressupostos de caire social per afrontar la inflació i el menor creixement

Els pressupostos impulsats pel Govern per a l’any 2023 després d’una dura negociació entre el PSOE i Unides Podem tenen un marcat caire social per afrontar dos dels principals desafiaments relacionats amb la incerta situació econòmica actual, l’alta inflació i el menor creixement:

Augmenta la recaptació a través de nous tributs

Els ingressos per impostos registraran el proper any un creixement del 7,7%, fins als 262.781 milions, molt per sobre del calculat per a l’economia (2,1%) com a conseqüència de noves figures tributàries com la que gravarà els ingressos extraordinaris de la banca i les energètiques. Tot i que es preveuen rebaixes per a les rendes mitjanes i baixes en l’IRPF i a pimes i autònoms, l’executiu espera augmentar la seva recaptació en 3.144 milions en dos anys (2023 i 2024) com una càrrega més gran a les rendes del capital de més de 200.000 euros en l’IRPF. Agustí Sala.

Les despeses de personal creixen un 6,6%

Les despeses de personal per a l’any que ve augmentaran un 6,6% respecte el 2022, fins a 20.502 milions. Aquí es recull l’increment acordat amb la UGT i les CCOO per als empleats públics. El 2022, les retribucions d’aquest personal experimentaran una alça global del 3,5% (inclou un augment addicional de l’1,5% sumat al 2% ja establert en els comptes del 2022). A més, es podrà afegir un increment variable del 0,5%, vinculat a la suma de la inflació del 2022 i l’avançat el setembre del 2023, sempre que superin el 6%, més un 0,5%, vinculat a que el PIB nominal el 2023 iguali o superi l’estimat pel Govern.

La pensió mínima puja gairebé un 8,5%

La pensió mínima i l’ingrés mínim vital (IMV) pujaran en funció de l’IPC del present exercici, segons els càlculs, prop del 8,5%. El projecte contempla una despesa de 204.208 milions el 2023 per costejar el sistema públic de pensions i totes les transferències vinculades a la Seguretat Social: 4 de cada 10 euros gestionats des de l’Estat central i un augment respecte del 2022 del 12,8%. La pensió mínima no contributiva (que reben 428.000 persones) passarà de 421,4 euros al mes a uns 457,2 euros. A l’altra banda de la balança, la pensió contributiva màxima pujarà fins a 3.059,2 euros. En aquest sentit, la base màxima cotització pujarà en línia amb les pensions, al voltant del 8,5%. Gabriel Ubieto.

Més places per a estudiants de Medicina

Els Pressupostos per al 2023 destinen a polítiques sanitàries 7.049 milions, un 6,7% més que el 2022. El gruix anirà destinat a l’adquisició de vacunes anticovid: en concret, per finançar la quarta dosi, el Govern preveu una partida de 1.116 milions A continuació, se situa la partida destinada a millorar les infraestructures, tant en atenció primària com en les unitats de salut mental, que està dotada amb 500 milions. Patricia Martín.

Defensa es beneficia d’una alça d’un 26%

El Govern del PSOE i Unides Podem ha incrementat un 42,5% el pressupost del Ministeri de Defensa des que va arribar a la Moncloa, passant dels 8.642 milions que va heretar de l’executiu de Mariano Rajoy als 12.317 que inclou el projecte de Pressupostos aprovat dimarts al Consell de Ministres. Aquest ha estat un dels assumptes més controvertits entre els socis a causa de les seves divergències sobre el compromís adquirit amb l’OTAN per assolir una despesa militar del 2% del PIB. Els comptes per al 2023 inclouen una alça del 26% respecte l’any passat. E.P.

Educació incrementa la partida de beques en 2.600 milions. Tot i que l’educació és competència de les comunitats, les dotacions de l’Estat destinades a polítiques educatives pujaran a 5.354 milions, un 6,6% més que el 2022. Destaca la partida de beques, que augmenta en 400 milions (18,7%) fins als 2.548 milions. També es preveu crear una nova ajuda d’estudi per necessitats extraordinàries amb una dotació de 200 milions. Així mateix, s’engega el Programa Codi Escola 4.0., que comptarà amb 300 milions, i es reforçarà el servei d’atenció per combatre l’assetjament escolar, passant de 5 a 20 milions. Montse Baraza.

El 30% de la despesa, contra la crisi climàtica

La lluita contra la crisi climàtica guanya protagonisme: més del 30% de la despesa computable contribueix a combatre-la. Segons l’avantprojecte, els programes de mitigació i adaptació davant del canvi climàtic mobilitzaran 33.271 milions. D’aquests, 21.346 aniran a programes del pressupost nacional i 11.925 més es vehicularan mitjançant projectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Valentina Raffio.

Ajudes al consum i bo tèrmic

Els comptes públics inclouen altres subvencions com una alça de 65 milions en les ajudes a consumidors electrointensius -per sumar un total de 244 milions d’euros- i 102 milions d’euros més per al bo social tèrmic -fins a un total de 259 milions d’euros- , un xec per a les famílies més vulnerables en la factura de gas. En total, les polítiques d’Indústria i Energia s’eleven un 2,6% en els pressupostos fins a assolir els 11.600 milions d’euros. Sara Ledo.

Xec nadó previst per al gener

El projecte de pressupostos inclourà l’ampliació del xec nadó de 100 euros mensuals per a aquelles famílies que tinguin menors entre 0 i 3 anys. PSOE i Unides Podem han pactat que aquest ajut, que actualment només reben les dones que estan treballant, s’ampliï a totes les mares que cobren qualsevol prestació o subsidi per desocupació. M.A.Rodríguez

Quant cobraran Pedro Sánchez i els seus ministres?. El president del Govern, Pedro Sánchez, cobrarà l’any vinent un total de 90.010,20 euros, un 4% més. El mateix passa amb les vicepresidentes (Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera) i els ministres, amb salaris anuals de 84.600,72 euros i 79.415,16 euros, respectivament.