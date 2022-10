La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, i els responsables de les tres patronals bancàries (AEB, CECA i UNACC) van subscriure ahir el pla del sector per portar l’efectiu als municipis desatesos de l’Espanya buidada, que feia mesos que estaven negociant. Al document, les entitats es comprometen a fer «els seus millors esforços per mantenir els punts d’accés» (oficines o, més habitualment, caixers) als municipis que només en tinguin un durant els sis mesos (ampliable en sis més, sota determinades circumstàncies) en què està previst que el pla es desplegui.

La idea, s’apunta al pla, és «donar temps» al nou full de ruta per a la inclusió financera a «desplegar els seus efectes». Les entitats que, malgrat el punt anterior, planegin tancar l’únic punt d’accés d’un municipi assumiran dos compromisos. D’una banda, comunicar-ho als clients amb una antelació d’almenys quatre mesos, excepte «impossibilitat sobrevinguda», i en aquest cas seran dos mesos. A més, substituiran el servei prestat per un altre dels previstos al full de ruta perquè els seus clients puguin continuar tenint accés a l’efectiu.

«Està en l’interès de totes les entitats financeres arribar a tot el territori, tenir una bona imatge en els ciutadans espanyols, ser part de la solució i servir per millorar la vertebració territorial del nostre país; les entitats s’han mostrat constructives i han entès que també han d’ajudar per resoldre aquesta situació», els va agrair Calviño. La vicepresidenta també va afirmar que «en les properes setmanes» Economia continuarà treballant amb les patronals per buscar solucions per als hipotecats que tinguin problema de pagament per l’escalada de l’euríbor.

243 municipis desatesos

Les entitats es comprometen a aportar en sis mesos una oficina, caixer, oficina mòbil o agent financer als 243 municipis desatesos de més de 500 habitants (en què viu el 0,45% de la població, unes 211.000 persones). Així ho faran, «bé directament, bé a través de la seva participació en les licitacions o actuacions administratives equivalents realitzades per les administracions públiques interessades» i sempre «sobre la base de la necessària col·laboració publicoprivada, que podria materialitzar-se a través de la posada a disposició d’un espai físic adequat, amb les condicions de seguretat necessàries, i de les connexions a infraestructures tecnològiques requerides, com ara l’accés a Internet».

Si passat aquest termini algun municipi queda desatès perquè no s’ha convocat licitació o ha quedat deserta, el sector es compromet a instal·lar de manera conjunta un «caixer genèric (de marca blanca), gestionat per un operador específic, amb les funcionalitats necessàries per a la prestació dels serveis bancaris bàsics i que permeti la retirada d’efectiu, per a la qual cosa comptarà amb un termini de sis mesos addicionals». A més, en els tres mesos posteriors a la instal·lació i posada en marxa del caixer es desenvoluparan mesures formatives amb els clients per facilitar-ne l’ús.

Als 2.987 municipis de menys de 500 habitants desatesos (on viu el 0,99% de la població espanyola, unes 446.000 persones), el sector s’ha compromès a garantir l’accés a l’efectiu mitjançant alguna de les modalitats anteriors, mitjançant els carters rurals de Correus o mitjançant solucions de cash back i cash in shop.