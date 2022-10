Malestar a la gran patronal CEOE amb la pujada de les bases màximes de cotització inclosa pel Govern en els Pressupostos Generals de l’Estat. Des de l’organització empresarial dirigida per Antonio Garamendi van qualificar d’«inadmissible» l’increment d’entorn el 8,5% -la inflació prevista- que incorpora l’avantprojecte de comptes públics i que provocarà un augment de les obligacions de pagament envers la Seguretat Social a les companyies. I anticipen que la decisió no facilita ni l’actual negociació en curs per al tercer bloc de reformes de les pensions ni un consens entorn del pacte de rendes que va plantejar en el seu dia l’executiu per contenir la inflació.

«En un context en què el Govern insisteix els agents socials per acordar un pacte de rendes, no s’entén que el mateix executiu prengui decisions unilaterals en aspectes que afecten aquest de forma substancial», va criticar la CEOE en un comunicat. Els empresaris van carregar contra el Govern per una decisió que consideren ha pres «de manera unilateral i a esquenes del diàleg social» i que incrementarà els costos laborals. Les companyies ja hauran d’assumir un increment molt reduït del 0,6 punts de les quotes per a l’any que ve, en concepte del nou Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), que l’any vinent se sumarà a l’increment d’entorn al 8,5% en augmentar les bases màximes.