Creixen les aplicacions per trobar «manetes» i reformistes

El creixement de l’estalvi de les famílies en pandèmia i la necessitat de millorar l’interior de les quatre parets que van limitar la llibertat durant el confinament va empènyer les reformes a un autèntic boom. Adaptar la casa al teletreball, millorar els espais exteriors o tirar envans s’han imposat en les noves tendències per donar un tomb a la casa. Malgrat l’afectació de la crisi als costos de producció i els temps d’execució en les reformes, la demanda es preveu que «continuï sent forta», indica Enric Aparici, director general i cofundador d’Aquí tu reforma. A aquest auge l’acompanya un apuntalament de les noves tecnologies, l’economia col·laborativa i la necessitat de resoldre problemes puntuals a casa, cosa que ha provocat la proliferació d’aplicacions que permeten contractar reformistes i «manetes» a cop de clic. Però, com funcionen aquestes aplicacions i com afavoreixen l’ocupació?

L’economia col·laborativa permet que les necessitats d’un consumidor puguin ser satisfetes fàcilment per un altre membre de la comunitat. «Cada vegada queden menys sectors que no estiguin digitalitzats. I el sector de les reformes factura 60.000 milions d’euros a l’any. Les plataformes per trobar reformistes i manetes agafaran molt protagonisme en els pròxims anys i aportaran molt valor», conclou Aparici. El sector anava per darrere del de viatges i la banca pel que fa al desenvolupament d’aquestes apps, però ara sí que es poden buscar professionals directament a internet.

Aquest tipus d’intercanvis permeten que, a més, l’autoocupació esdevingui més atractiva i assequible. «La digitalització i les noves aplicacions porten cap a una reorientació del sector i aborden una de les seves principals problemàtiques, la falta de personal i relleu generacional», explica Carlos Sanz, director general d’Habitissimo, plataforma de reformes.

Atracció dels joves

I és que, malgrat l’incentiu que els salaris sobrepassen el 30% del salari mínim interprofessional, els joves no veuen el sector prou atractiu, cosa que dificulta a les empreses trobar personal. «Al final aquestes plataformes el que fan és permetre que els més joves puguin incorporar-se i aportar les seves capacitats digitals. No es necessita experiència», assenyala Sanz.

Aquesta és una de les premisses d’Habitissimo. «La plataforma permet accedir més fàcilment a aquests llocs. Els professionals que es registren no només valoren tenir feina sinó millorar la seva reputació cap als clients i captar-los publicant treballs ja realitzats anteriorment», afegeix Sanz. La plataforma mallorquina, que uneix professionals i usuaris que volen millorar casa seva, va saltar al mercat el 2009 i ja ha ajudat més d’un milió i mig de persones, amb més de 50.000 professionals verificats, tot i que un dels seus repunts més grans el va viure durant la pandèmia. L’usuari indica, a través d’un formulari, el que necessita, i recull fins a quatre pressupostos; a més disposa d’àrees d’inspiració on trobar tendències. La digitalització transformadora d’aquestes activitats, per part seva, permet prevenir possibles «nyaps». «Abans confiaves en el boca a orella, però realment no coneixies la qualitat del professional fins que feia l’obra. Ara les opinions a les plataformes són fonamentals», assenyalen des d’Habitissimo.

Més benefici

També mantenen un límit en els costos en esquivar els detallistes comercials. «El professional té la llibertat de decidir a quina zona vol treballar mitjançant un servei de geolocalització i pot negociar el preu directament amb el client. I això pot suposar més ingressos», segons el director general.

Per part seva, els clients tenen millors oportunitats. «Si un particular compara un servei que podria haver estat contractat a través d’un intermediari o una xarxa de professionals directa, podrà trobar una millora considerable en el preu per sobre dels 10 punts», sosté el Jorge Oliveros, CEO de Wolly by Mobius Group. La seva plataforma consisteix en una altra aplicació per trobar professionals per a reformes i adequacions de la casa -com electricistes, netejadors o lampistes- creada el desembre del 2020, en plena pandèmia.