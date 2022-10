El sector immobiliari aposta per la innovació per acollir les persones grans

Espanya compta amb 5.800 residències de gent gran i només 7 projectes de senior living encara en desenvolupament. La proporció és baixa, però què és el senior living? Aquest terme adoptat pel sector immobiliari engloba les diversitats modalitats d’espais i conceptes que allotgen persones grans sense necessitat que es tracti d’una residència, com ara resorts de luxe per retirar-se amb tots els serveis o coliving per a gent gran que comparteix inquietuds. «No hi ha només un sol model i la demanda és suficient», apunta Nuria Béjar, directora nacional de healthcare a la consultora immobiliària Savills.

Aquest mercat té una gran rellevància a nivell europeu i ha mobilitzat més de 4.000 milions d’euros en inversions només durant el primer semestre d’aquest any. Es tracta d’un dels segments de moda del Real Estate, amb un increment del 38% per sobre de la mitjana dels darrers cinc anys en operacions. Els actors més actius són fons d’inversió, fons de pensions, gestores d’inversió, Socimis, institucions financeres i promotors; segons assegura un informe de Savills. De tots els actius sociosanitaris transaccionats durant el primer semestre, el 55% van ser residències i l’11% senior living a nivell europeu.

En el cas d’Espanya, el segment del senior living o allotjaments alternatius no està gaire desenvolupat. Amb l’envelliment de la població, augmenta el nombre de gent gran. «Hi ha un alt percentatge, prop del 80%, que són completament autònoms», comenta Béjar. Aquest tipus de població demana espais amb serveis sense necessitat que estiguin tutelats, cosa que no ha estat capaç de satisfer l’oferta de healthcare espanyol. «Tenim molta confiança que a poc a poc es vagi desenvolupant perquè en altres mercats europeus és un producte madur i estabilitzat amb un bon track record», apunta Lourdes Pérez Carrasco, líder d’aquest sector a la consultora JLL, en una taula rodona organitzada per Bnew. La líder de Savills afegeix que «és un mercat al qual cal donar molt de seguiment», en què Espanya «té una oportunitat increïble».

Els orígens

La directora de senior living de JLL explica quines han estat les primeres iniciatives a Espanya: «Les primeres línies de senior living eren un producte costaner destinat a estrangers, però ara és urbà, a llocs cèntrics que cobreixen la demanda nacional». El perfil dels residents d’aquest tipus de complexos són usuaris sofisticats, amb un alt poder adquisitiu i cultural, que busquen un servei 24 hores al dia els set dies de la setmana amb tot inclòs. Antonio Punti, soci de Layetana, creu que nacionals i estrangers s’han d’allotjar en espais independents perquè les cultures no sempre són compatibles.

Tradicionalment, els fons i els vehicles d’inversió han invertit d’una manera senzilla en residències de gent gran. Compraven o desenvolupaven un actiu, buscaven un operador, signaven un contracte de lloguer i gestió a llarg termini indexat a inflació i cobraven el seu cupó periòdic. Aquest tipus d’inversió va lligat a paràmetres com l’euro per metre quadrat o els ingressos que s’obtenen per cada resident. En períodes d’inflació com l’actual, l’operador és qui assumeix tot el risc i no el propietari de l’immoble. No obstant això, els nous models van dirigits cap a fórmules mixtes, amb una renda fixa i una altra de variable en base a l’exercici.

«Hem tingut sobre la taula algun projecte en què es plantejava un model d’explotació lligat a la inversió, més relacionat amb un exercici variable. Com que són actius en un mercat molt incipient amb riscos, els inversors responen de forma negativa. Hem analitzat models amb fix o amb variable i els segons no van bé» relata Lourdes Pérez Carrasco. Antonio Punti opina que no es pot utilitzar el mateix model en senior living que en residencial tradicional o als hotels, sinó un punt intermedi. El primer és una renda fixa cada mes i el segon compta amb un important percentatge de variable.

Concepció dels espais

Els senior living es desenvolupen amb la intenció de mantenir les condicions d’una llar tradicional, sense oblidar que són persones de més de 65 anys i que poden tenir alguna limitació de mobilitat. «Intentem que tot sigui natural. A més dels serveis, es fomenten zones verdes o llocs de trobada entre residents. El nostre usuari no és només la persona que hi viu, sinó l’entorn i les persones que el visiten. Intentem que hi hagi espais híbrids on fer una formació o una classe de ioga», comenta Susana Aristoy, architect team manager de PMMT.

Eficiència energètica

Els paràmetres d’eficiència energètica són un dels ítems que s’han de complir, especialment si l’inversor és un fons internacional. La major part d’ells compta amb algun tipus de distintiu Leed o Bream. Tot i això, Aristoy posa sobre la taula un dels problemes de la política d’estalvi energètic: «L’energia ens ha fet tancar molt els edificis per no perdre res, però ens fa no tenir gaire clar l’aire que respirem. Moltes vegades els usuaris de residències i senior living no fan activament una reforma de l’aire».