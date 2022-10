Des de l’anunci a finals de setembre de la supressió de l’impost de patrimoni per part del president de la Junta d’Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, diverses comunitats autònomes també han informat en les últimes setmanes de més novetats en la política fiscal. El Govern central tampoc no ha estat una excepció i també s’ha sumat a aquesta onada d’anuncis centrada especialment en l’impost sobre el patrimoni i l’IRPF.

En el cas de l’impost sobre el patrimoni, un tribut cedit a les comunitats autònomes, a Catalunya afecta 82.465 persones amb un patrimoni mitjà declarat de 2.689.470 euros, és a dir, l’1,06% dels catalans, segons les dades més recents publicades per l’Agència Tributària corresponents a l’any 2020 i d’acord amb el cens del mateix any.

El 2020 es van ingressar 1.203,7 milions d’euros gràcies a l’impost de patrimoni a tot l’Estat, dels quals Catalunya va aportar el 45,41% (546,6 milions). A Madrid, on aquest tribut va ser suprimit a la pràctica el 2011, es van deixar de recaptar 992 milions que havien de pagar 19.508 persones amb un patrimoni mitjà de 10,3 milions. Per la seva banda, a Andalusia, que ara s’ha sumat a Madrid, el 2020 l’impost sobre el patrimoni va afectar 16.785 persones amb un patrimoni mitjà de 2,7 milions i es van recaptar 93,3 milions.

Tot i això, la pressió fiscal no afecta tots els contribuents de la mateixa manera, especialment en el cas d’impostos progressius com l’IRPF, un tribut gestionat tant pel Govern central com per les comunitats autònomes. Aquest any, Catalunya ha estat la comunitat amb l’IRPF més alt per a aquells que cobren entre 20.000 i 30.000 euros a l’any i la tercera en el cas dels que guanyen 16.000 euros darrere del País Basc i Navarra. Així ho assenyala l’informe Panorama de la Fiscalitat Autonòmica i Foral 2022 del Registre d’Economistes Assessors Fiscals del Consell General d’Economistes.

Per calcular-ho, l’estudi fa una comparativa entre autonomies a partir de la quantitat que ha de tributar un contribuent solter, sense fills, amb menys de 65 anys, sense dret a cap deducció estatal o autonòmica i que només percep ingressos de la feina.

Si aquest contribuent rebés un salari brut anual de 16.000 euros, hauria de tributar 934,50 a Catalunya, davant els 916,64 euros de la mitjana estatal. Si aquesta persona guanyés 20.000 euros a l’any, n’hauria de tributar 2.407,20 a Catalunya, en comparació dels 2.322,92 de la mitjana estatal. En cas que aquest contribuent percebés un salari de 30.000 euros a l’any, tributaria 5.050,35 a Catalunya, davant els 4.913,66 de la mitjana espanyola. En rendes superiors, Catalunya seria la quarta comunitat on més pagaria aquest contribuent si guanyés 45.000 euros (9.708,73).