De la posició 124 fins a escalar al segon lloc en tan sols un any. Riudarenes és el segon municipi de tot l’Estat i el primer de Catalunya amb una major renda bruta mitjana, tan sols per sota de Pozuelo de Alarcón, a Madrid, segons les dades publicades per l’Agència Tributària d’IRPF per municipi referents al 2020.

A la localitat de la Selva hi ha una renda bruta mitjana de 67.302 euros, una xifra que suposa més del doble que l’any anterior. El 2019, Riudarenes era el 124è municipi d’Espanya i el 64è de Catalunya en el rànquing, amb una renda mitjana 33.400 euros, ara lidera el llistat català i entra al podi espanyol. «Sorpresa» al municipi L’alcalde de Riudarenes, Josep Solé, afirma que la notícia va arribar com una «sorpresa» a la localitat gironina. De fet, relata que quan van comunicar-li la posició del poble pensava que es referien al fet que era «la segona a la demarcació de Girona». L’explicació a aquest gran increment no queda clara. D’una banda, al municipi de poc més de 2.000 habitants resideixen els propietaris d’empreses importants a les comarques gironines, a més, el 2019 un veí de Riudarenes va guanyar un premi de loteria de 835.000 euros, malgrat que aquesta segona opció no seria suficient per incrementar la mitjana de forma tan significativa. L’alcalde explica que no sap a què atribuir aquest creixement de la renda mitjana. Desconeix si «algú ha fet una operació important», malgrat que creu que la pujada al rànquing no es deu a una tendència general dels veïns del municipi sinó que ve propiciada per «un col·lectiu que fa pujar la mitjana». Vuit localitats al top 100 A banda de la forta crescuda registrada a Riudarenes, set municipis més de les comarques gironines es troben entre els 100 primers del rànquing a Espanya de la darrera llista publicada per l’Agència Tributària de la renda bruta mitjana, que fa referència a l’any 2020. Fornells de la Selva és la segona localitat gironina al llistat. Amb renda bruta mitjana de 43.084 euros, és el 26è municipi al rànquing de l’Estat i el 15è a Catalunya. Dins de la llista de localitats gironines que se situen entre els 100 amb una renda mitjana bruta més elevada a tot el territori espanyol també estan: Forallac (amb una mitjana de 37.684 euros); Sant Gregori (36.888 euros); Port de la Selva (35.816 euros); Santa Cristina d’Aro (35.436 euros); Navata (35.143 euros) i Peralada (34.865 euros). Per trobar la capital de la província cal mirar en el lloc 118 de la llista de tot l’Estat. Girona és la 66a localitat catalana amb una major renda bruta mitjana, amb una xifra de 34.292 euros. Es tracta del desè municipi amb una mitjana més alta de tota la província. Les mitjanes més baixes Salt (22.551 euros), Lloret de Mar (22.847 euros) i Tossa de Mar (23.776 euros) son els tres municipis amb una renda bruta mitjana més baixa a les comarques gironines. Tanmateix, aquestes tres localitats gairebé doblen el municipi que tanca la llista estatal. Colomera, a la província de Granada, amb 12.638 euros declarats de mitjana és la localitat que registra una xifra més baixa a Espanya.